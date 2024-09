Com uma forte presença no varejo, o Future Group gasta uma quantia significativa anualmente com os custos de energia das lojas, algo que se espera que aumente com a expansão das lojas.Sob a orientação do programa de sustentabilidade da empresa para reduzir a pegada de carbono e pela necessidade de reduzir o consumo de energia em 10%, o Future Group desejava uma solução baseada em IoT e IA que integrasse uma infraestrutura heterogênea, composta por lojas antigas e novas, para obter uma visão abrangente de seu consumo de energia.