A primeira solução utiliza grandes modelos de linguagem (LLMs) para gerar conteúdo completamente novo e processar resultados de pesquisa baseados na internet. Ele pode ser facilmente configurado em poucos minutos para analisar dados publicamente disponíveis em todos os países onde a Flowpay almejar sua expansão. Ele cria automaticamente um conjunto de dados inicial, o que facilita para a Flowpay categorizar e analisar as transações da PSD2 e se preparar para seus primeiros clientes locais.

A segunda solução foi projetada para acelerar consideravelmente o processo de subscrição da Flowpay. Com base nas transações PSD2 brutas da conta bancária de um solicitante de empréstimo e nos pontos de dados calculados, o LLM vai gerar um resumo de alto nível da saúde financeira do solicitante e do risco associado à concessão do empréstimo a essa pessoa, em linguagem fácil de entender e não técnica.