Em 2021, a Flex IT iniciou um projeto transformador para renovar sua solução de comércio e automatizar processos de marketing. Com um novo plano de entrada no mercado que enfatiza a sustentabilidade, a Flex IT visava aumentar a receita anual de EUR 200 milhões para EUR 1,8 bilhão em toda a Europa. Para apoiar esse crescimento, ela precisava de uma plataforma de comércio B2B capaz de mostrar o impacto do CO2, uma mudança para uma estratégia B2C parcial e a implementação de uma nuvem de marketing para relacionamentos personalizados com possíveis clientes.

O parceiro inicial da Flex IT encontrou vários problemas de implementação, levando a uma paralisação do projeto. Os problemas incluíam personalizações excessivas, usando um protótipo de não produção e implementação acidental no sistema de desenvolvimento do parceiro em vez do da Flex IT. A relação foi encerrada, levando a um novo processo de seleção de parceiros com a Salesforce, que resultou na escolha da Waeg, uma empresa da IBM.