Waeg, uma empresa IBM, principal parceira Platinum pan-europeia do Salesforce. Desde 2014, a Waeg conduz projetos complexos e importantes de transformação digital para clientes como Volvo, Pierre Fabre, Danone, Bridgestone, Dekra e muitos outros.

Com uma abordagem de equipe global, o alcance e a experiência da Waeg são mundiais e a equipe conta com mais de 200 especialistas seniores para sempre entregar na primeira vez, da maneira certa e dentro do orçamento. O histórico da Waeg foi construído com base em ampla experiência nos setores de saúde e ciências biológicas, manufatura e setores CPG em comércio B2B, nuvem de marketing e engajamento de contas de nuvem de marketing, CPQ e transformações de vendas e serviços.