A missão da Fiserv é ajudar os clientes a migrar dinheiro e informações de uma maneira que mova o mundo. A empresa é especializada em tecnologia de serviços financeiros, fornecendo soluções para pagamentos, serviços de processamento, gerenciamento de clientes e canais, risco e conformidade, além de insights e otimização.

Gerenciar transações financeiras necessariamente envolve trocar, armazenar e processar dados sensíveis. A Fiserv deve constantemente provar aos clientes e auditores que gerenciará esses dados de maneira responsável—e ganhar a confiança dos clientes é uma de suas principais prioridades.

Como resultado, a equipe de TI da empresa leva a segurança extremamente a sério. Seus sistemas de TI são submetidos a múltiplas auditorias internas e externas complexas todos os anos, e espera-se que atendam a inúmeros padrões da indústria e regulamentações. No entanto, auditorias regulares não são suficientes para garantir conformidade contínua: a empresa também deve monitorar seus sistemas 24 horas por dia, 7 dias por semana para garantir que cada servidor mantenha a configuração correta em todos os momentos.

Como base para configurar seus sistemas, a Fiserv utiliza um framework de segurança de melhores práticas conhecido como benchmark do Center for Internet Security (CIS). Espera-se que cada um de seus servidores atenda tanto às configurações obrigatórias quanto a um limite de pontuação geral mínimo com os padrões definidos no benchmark.

Zach Floen, engenheiro de sistemas do IBM Power na Fiserv, explica: "Do ponto de vista da segurança, a configuração ideal para um servidor seria bloqueá-lo completamente, de modo que não possa trocar dados com nenhum outro sistema. Mas se um servidor não pode se comunicar, ele não pode fazer nada útil."

Enquanto a Fiserv já monitorava a configuração de segurança de seus servidores, eles buscavam um gerenciamento integrado de ponta a ponta da conformidade em todo o seu parque de servidores. Por exemplo, se os engenheiros da empresa precisassem instalar um novo servidor, eles tinham que passar quatro ou cinco horas trabalhando manualmente em uma lista de verificação para "fortalecer" a configuração de modo que ela passasse no limiar de conformidade.

Da mesma forma, a equipe muitas vezes precisava fazer mudanças temporárias na configuração do servidor enquanto realizava manutenção e atualizações. Os engenheiros tinham que implementar essas mudanças manualmente e, em seguida, restaurar os servidores para as configurações originais assim que as tarefas de manutenção fossem concluídas. Embora a Fiserv tivesse estratégias em vigor para mitigar os riscos de esquecer de restaurar as configurações adequadamente, a empresa queria encontrar uma maneira de eliminar a possibilidade de erro humano controlando as mudanças de configuração de forma centralizada e automática.

Por fim, a equipe queria otimizar seus processos de relatórios de conformidade e remover a tarefa demorada que os administradores tinham que realizar, como ter que recuperar manualmente relatórios de conformidade em um grande parque de servidores.