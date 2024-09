Para acomodar um crescimento de dados de 200% enquanto mantém uma pegada de carbono do armazenamento reduzida, o Fawry confia nos recursos de deduplicação e compressão de dados oferecidos pelas soluções de armazenamento IBM FlashSystem. A tecnologia permitiu que o Fawry aumentasse significativamente a eficiência do armazenamento. Ao liberar espaço e capital para investir em novos serviços, a empresa pode proporcionar uma melhor experiência ao cliente.

"Até agora, alcançamos uma taxa de compressão de 2,5 para 1 no FlashSystem, e acreditamos que isso pode aumentar para 3 para 1 assim que instalarmos uma atualização de microcódigo", diz Abbas. "Nos últimos anos, superamos as expectativas de crescimento de dados, então nos dá uma tranquilidade real saber que temos esse espaço adicional e as economias de custo que o acompanham."

Com um desempenho consistentemente maior em sua infraestrutura de TI, o Fawry pode elevar os níveis de serviço aos clientes e acelerar a inovação. O projeto inspirou o feedback positivo dos funcionários da empresa, impressionado com a queda nos tempos de resposta.

Abbas explica: "Com as soluções IBM FlashSystem, alcançamos um desempenho de armazenamento 35% maior, e os membros da equipe ficaram tão impressionados com a melhoria que vieram nos perguntar o que havia sido alterado! Nosso processo de reconciliação noturna costumava levar cinco horas, agora é concluído na metade do tempo. Sistemas mais responsivos se traduzem em serviços mais responsivos para os clientes, o que gera maior satisfação e fidelidade."

O Fawry agora tem liberdade para se concentrar no desenvolvimento de novos serviços, confiante de que sua infraestrutura de alta disponibilidade fornecerá tempo de atividade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como resultado, a empresa pode fornecer experiências mais integradas ao cliente.

Abbas conclui: "o Fawry chegou a este ponto oferecendo serviços de pagamento digital omnicanal nos quais consumidores e empresas podem confiar, e as soluções da IBM estão nos ajudando a continuar cumprindo essa promessa. Nosso relacionamento de 11 anos com a IBM ainda está dando frutos, nos apoiando a colocar o Egito no mapa global de bancos digitais."