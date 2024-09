Tecnologia impactante encontra oportunidade de mercado Um problema crescente para os produtores Para os agricultores, obter o preço certo por suas safras pode ser a diferença entre uma colheita lucrativa e uma podre. Na verdade, um erro de apenas um centavo pode resultar em até US$ 10.000 em perdas. A Farmers Cooperative Society visa facilitar o processo de compra e venda para os agricultores com produtos e serviços, como consultoria e instalações de armazenamento de safras. Embora a cooperativa operasse 24 horas por dia, 7 dias por semana, seus sistemas eram desligados todas as noites por duas a três horas para concluir os backups. A cooperativa não só precisava monitorar manualmente os preços durante esse período de inatividade, mas os funcionários não conseguiam editar pedidos nem acessar sistemas de horários, o que muitas vezes causava chamadas de suporte desnecessárias.

Uma colaboração frutífera A Farmers Cooperative Society trabalha com a IBM há quase 20 anos, usando os servidores IBM Power como parte essencial de seus negócios. Esse relacionamento, bem como a escala, o desempenho e o suporte desses servidores, é o motivo pelo qual a cooperativa recorreu à IBM para resolver seus desafios de downtime. Juntas, a IBM e a cooperativa encontraram a solução na oferta do IBM PowerHA Full System FlashCopy (FSFC). Ele permitiu que a cooperativa permanecesse on-line durante todo o processo de backup, independentemente do horário em que um backup é executado. Essa solução também aumentou a frequência de backups de uma vez por noite para três vezes ao dia, mantendo os agricultores conectados ao mercado e ajudando a evitar a perda de dados.

Um erro de US$ 0,01 pode custar aos agricultores até US$ 10.000 50% menos chamadas de suporte com a solução FSFC

Uma abundância de benefícios A nova solução FSFC que a IBM implementou em conjunto com a Farmers Cooperative Society está rendendo muito mais do que tempo de atividade. Os backups frequentes permitem que a cooperativa recupere mais dados em caso de perda ou exclusão. E, ao eliminar essas chamadas de suporte durante o downtime, o volume total de chamadas de suporte caiu 50%, dando à equipe mais tempo para outras prioridades. Na verdade, a cooperativa agora pode realizar testes durante o dia sem impactar os sistemas ativos. Assim, a Farmers Cooperative Society pode continuar a melhorar a forma como serve aqueles que alimentam o mundo.