A organização tributária da IBM colaborou com a EY para lidar com a gestão de dados inacessíveis e incompletos em escala global. Para superar esse desafio, a IBM e a EY optaram por usar o estúdio de IA empresarial IBM watsonx.ai para criar o EY.ai para impostos, desenvolvido com IBM watsonx.

A biblioteca multimodelos, capaz de lidar com uma ampla variedade de faturas e volumes em cada país, tornou o watsonx.ai atrativo para métodos de detecção e correção, enquanto o IBM watsonx.data, um data lake híbrido aberto, ajudou a criar uma camada unificada de dados a partir de diversas fontes. O processo de implementação envolveu uma relação multifacetada entre a IBM, a engenharia do ecossistema IBM e a EY. Morrissey comentou: “As equipes da IBM e da EY concordaram em usar as mais recentes inovações tecnológicas para melhorar nossos processos de negócios. Naturalmente, fez sentido para a IBM pilotar o watsonx, considerando os modelos de linguagem abertos, prontos para uso empresarial e adequados à finalidade que oferecemos com IA confiável.”

A organização EY desempenhou um papel fundamental como parceira estratégica e facilitadora, desde a ideação e priorização até o desenvolvimento e entrega da solução. A equipe Services Solutions Accelerator da engenharia do ecossistema IBM desenvolveu o produto mínimo viável (MVP) para os casos de uso de detecção e correção. O departamento tributário da IBM definiu controles de dados incorporados e pontos de verificação de reconciliação para os fluxos de dados de cada sistema de origem, projetados para aumentar a eficiência e proporcionar um processo de consolidação de dados de maior qualidade.

A colaboração entre o departamento tributário da IBM, a engenharia do ecossistema e as equipes da EY tem sido fundamental para a concepção e a implementação das soluções. A IBM já está observando ganhos de eficiência e economia de tempo ao longo do processo. Os principais benefícios são o aumento das capacidades humanas para executar tarefas em grande volume, liberando profissionais qualificados para se concentrarem em planejamentos estratégicos que impulsionem o crescimento da organização.