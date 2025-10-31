As equipes da EY e o departamento tributário da IBM colaboram em uma solução com tecnologia de IA desenvolvida com IBM watsonx, projetada para ajudar a simplificar a gestão de dados em escala global e automatizar a conformidade tributária.
A organização tributária da IBM é composta por uma equipe de alto desempenho que oferece suporte às operações em 170 países ao redor do mundo. Como uma corporação multinacional, a IBM é responsável por cumprir as leis e regulamentações tributárias em diversas jurisdições globais.
O departamento fiscal enfrentava desafios na gestão de dados inacessíveis e incompletos, o que resultava em inúmeros processos manuais para garantir a conformidade com as leis e regulamentações tributárias. O processo manual de agregação e padronização de grandes volumes de dados granulares provenientes de dezenas de sistemas de origem consumia muito tempo e exigia considerável esforço e investimento humano. Essa dinâmica gerava cargas de trabalho massivas, já que a IBM envia milhares de declarações fiscais todos os meses, impactando a capacidade da organização de alocar recursos para fluxos de trabalho mais estratégicos. Kanthi Morrissey, diretora fiscal da IBM, explica: “Os maiores obstáculos são os dados inacessíveis e incompletos.”
Com um forte compromisso com a inovação, a organização tributária da IBM tinha como objetivo ser cliente zero das tecnologias IBM — como o portfólio de produtos de IA IBM watsonx — e operacionalizar a IA em todo o ciclo tributário global.
A organização tributária da IBM colaborou com a EY para lidar com a gestão de dados inacessíveis e incompletos em escala global. Para superar esse desafio, a IBM e a EY optaram por usar o estúdio de IA empresarial IBM watsonx.ai para criar o EY.ai para impostos, desenvolvido com IBM watsonx.
A biblioteca multimodelos, capaz de lidar com uma ampla variedade de faturas e volumes em cada país, tornou o watsonx.ai atrativo para métodos de detecção e correção, enquanto o IBM watsonx.data, um data lake híbrido aberto, ajudou a criar uma camada unificada de dados a partir de diversas fontes. O processo de implementação envolveu uma relação multifacetada entre a IBM, a engenharia do ecossistema IBM e a EY. Morrissey comentou: “As equipes da IBM e da EY concordaram em usar as mais recentes inovações tecnológicas para melhorar nossos processos de negócios. Naturalmente, fez sentido para a IBM pilotar o watsonx, considerando os modelos de linguagem abertos, prontos para uso empresarial e adequados à finalidade que oferecemos com IA confiável.”
A organização EY desempenhou um papel fundamental como parceira estratégica e facilitadora, desde a ideação e priorização até o desenvolvimento e entrega da solução. A equipe Services Solutions Accelerator da engenharia do ecossistema IBM desenvolveu o produto mínimo viável (MVP) para os casos de uso de detecção e correção. O departamento tributário da IBM definiu controles de dados incorporados e pontos de verificação de reconciliação para os fluxos de dados de cada sistema de origem, projetados para aumentar a eficiência e proporcionar um processo de consolidação de dados de maior qualidade.
A colaboração entre o departamento tributário da IBM, a engenharia do ecossistema e as equipes da EY tem sido fundamental para a concepção e a implementação das soluções. A IBM já está observando ganhos de eficiência e economia de tempo ao longo do processo. Os principais benefícios são o aumento das capacidades humanas para executar tarefas em grande volume, liberando profissionais qualificados para se concentrarem em planejamentos estratégicos que impulsionem o crescimento da organização.
A organização tributária da IBM alcançou uma transformação significativa na gestão de dados inacessíveis e incompletos graças ao uso do watsonx. Com a implementação de soluções baseadas em IA — incluindo um data lake tributário inteligente, métodos de detecção e correção aplicados a documentos comerciais e determinações de imposto retido na fonte — o departamento fiscal da IBM está avançando rumo a um processo de conformidade tributária altamente automatizado. Esse progresso demonstra que é possível treinar IA com habilidades tributárias fundamentais e está abrindo caminho para uma organização impulsionada por IA, preparada para o futuro do trabalho moldado pela revolução da IA.
A transformação está ajudando o setor de Recursos Humanos a focar em fluxos de trabalho mais estratégicos. Com três casos de uso já em andamento e com previsão de economizar dezenas de milhares de horas anuais dos funcionários em tarefas manuais e intensivas em dados, a IBM está posicionada para gerar economias significativas e impulsionar o crescimento da receita com o apoio da EY. Ao usar o watsonx.ai, o departamento fiscal da IBM conseguiu validar dados não estruturados de faturas com alta precisão, enquanto a solução de data lake tributário criou uma camada unificada de dados a partir de diversas fontes em vários países ao redor do mundo.
Segundo Morrissey, “Este projeto está transmitindo uma mensagem poderosa sobre o ecossistema IBM, ao destacar a colaboração entre a IBM e a EY e demonstrar como a IA generativa da IBM está impulsionando a inovação que pode ser replicada em diversas funções de negócios.” O sucesso do MVP também levou a uma colaboração ainda mais sólida entre a IBM e a EY, com planos para ações conjuntas de marketing e ativos compartilhados.
À medida que as vantagens dessa transformação se tornam mais evidentes para a IBM, a empresa está bem posicionada para se beneficiar de novas tecnologias e inovações na área tributária. Com seu compromisso de usar IA e automação para fazer da IBM a empresa mais produtiva do mundo, a equipe da organização tributária da IBM está liderando a transformação e a inovação nos negócios.
A IBM é uma empresa multinacional de tecnologia e consultoria com sede em Armonk, Nova York, com operações em mais de 170 países. Fundada em 1911, a IBM tem uma longa história de inovação e um forte compromisso com pesquisa e desenvolvimento, com investimento significativo em IA, computação em nuvem e outras tecnologias emergentes. O departamento tributário da IBM, liderado pela Chief Tax Officer Kanthi Morrissey, é composto por uma equipe de alto desempenho de profissionais de tributos em todo o mundo, responsável por gerenciar as obrigações fiscais globais da empresa e garantir a conformidade com legislações e regulamentações tributárias.
