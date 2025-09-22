A etiCloud foi fundada em 2015 com a missão de melhorar a satisfação do cliente no setor de serviços gerenciados de TI.

Com extensa experiência trabalhando com grandes provedores de serviços gerenciados, os membros fundadores identificaram uma oportunidade de diferenciar a etiCloud de seus concorrentes e construir relacionamentos sólidos com os clientes. Em vez de se concentrarem na aquisição contínua de novos clientes no topo do funil de vendas, criaram uma filosofia de empresa dedicada à criação de fidelidade e defesa dentro de sua base de clientes.

A etiCloud colocou essa filosofia em ação, oferecendo um amplo pacote de produtos e serviços adaptados às necessidades individuais dos clientes e proativamente entregando altos níveis de atendimento ao cliente. Essa abordagem ajudou a reduzir a rotatividade e incentivou relacionamentos de longo prazo, levando a contratos de vários anos e compras adicionais de clientes satisfeitos.

A disponibilidade da infraestrutura principal que a etiCloud entregou a seus clientes foi fundamental para a estratégia da empresa, pois ajudou a executar software crítico para os negócios.

Jonathan Ashley, fundador e diretor de vendas e marketing da etiCloud, descreve a dificuldade que os clientes e possíveis clientes encontram diante da disponibilidade insuficiente de infraestrutura: "Aceitaram que uma vez por semana há uma ou duas horas de perda porque seus servidores ficam inativos e que talvez uma vez por mês tenham indisponibilidade de um dia inteiro. Isso é completamente inaceitável em nosso mundo, e não é um mundo em que vivemos, ou a IBM vive, francamente. Então, do nosso ponto de vista, essa é uma das chaves da nossa prestação de serviços”.

Com esse ideal em mente, a etiCloud aproveitou a oportunidade para evoluir ainda mais sua abordagem no atendimento ao cliente, colaborando com a IBM.

Um desses clientes, a Wilson McKendrick, escritório de advocacia com sede em Glasgow, lutava com um provedor de serviços gerenciados que se tornava cada vez mais inflexível. Mark Wilson, fundador da Wilson McKendrick, explicou por que passaram para a etiCloud: "A etiCloud é uma PME, como nós, e mostrou-se muito flexível desde o início".