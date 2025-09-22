A etiCloud usa tecnologias da IBM Cloud para oferecer suporte à sua plataforma Agile Digital Workplace
A etiCloud foi fundada em 2015 com a missão de melhorar a satisfação do cliente no setor de serviços gerenciados de TI.
Com extensa experiência trabalhando com grandes provedores de serviços gerenciados, os membros fundadores identificaram uma oportunidade de diferenciar a etiCloud de seus concorrentes e construir relacionamentos sólidos com os clientes. Em vez de se concentrarem na aquisição contínua de novos clientes no topo do funil de vendas, criaram uma filosofia de empresa dedicada à criação de fidelidade e defesa dentro de sua base de clientes.
A etiCloud colocou essa filosofia em ação, oferecendo um amplo pacote de produtos e serviços adaptados às necessidades individuais dos clientes e proativamente entregando altos níveis de atendimento ao cliente. Essa abordagem ajudou a reduzir a rotatividade e incentivou relacionamentos de longo prazo, levando a contratos de vários anos e compras adicionais de clientes satisfeitos.
A disponibilidade da infraestrutura principal que a etiCloud entregou a seus clientes foi fundamental para a estratégia da empresa, pois ajudou a executar software crítico para os negócios.
Jonathan Ashley, fundador e diretor de vendas e marketing da etiCloud, descreve a dificuldade que os clientes e possíveis clientes encontram diante da disponibilidade insuficiente de infraestrutura: "Aceitaram que uma vez por semana há uma ou duas horas de perda porque seus servidores ficam inativos e que talvez uma vez por mês tenham indisponibilidade de um dia inteiro. Isso é completamente inaceitável em nosso mundo, e não é um mundo em que vivemos, ou a IBM vive, francamente. Então, do nosso ponto de vista, essa é uma das chaves da nossa prestação de serviços”.
Com esse ideal em mente, a etiCloud aproveitou a oportunidade para evoluir ainda mais sua abordagem no atendimento ao cliente, colaborando com a IBM.
Um desses clientes, a Wilson McKendrick, escritório de advocacia com sede em Glasgow, lutava com um provedor de serviços gerenciados que se tornava cada vez mais inflexível. Mark Wilson, fundador da Wilson McKendrick, explicou por que passaram para a etiCloud: "A etiCloud é uma PME, como nós, e mostrou-se muito flexível desde o início".
Com o objetivo de melhorar constantemente a experiência do cliente, a etiCloud construiu a inovadora plataforma Agile Workplace com as tecnologias IBM Cloud, projetadas especificamente para empresas que buscam ambientes virtuais personalizáveis e de fácil implantação.
Utilizando uma solução que inclui IBM Cloud Bare Metal Servers, IBM Cloud for VMware Solutions e IBM Cloud Object Storage, a etiCloud pode provisionar servidores com rapidez, minimizando o tempo de inatividade e respondendo mais rapidamente às necessidades do mercado.
A escolha de servidores Bare Metal Server deu à etiCloud a flexibilidade de atender a vários mercados, especialmente o setor jurídico que utiliza aplicação complexa e personalizada.
A empresa viu também melhorias substanciais na eficiência operacional:
A etiCloud testemunhou o valor da infraestrutura flexível e disponível durante a pandemia de COVID-19. Enquanto outras empresas lutavam para migrar seus funcionários para o trabalho remoto devido à falta de servidores, a transição para os clientes da etiCloud foi rápida e simples.
Ashley descreve a experiência da etiCloud durante esse período sem precedentes: "Devido ao relacionamento que tínhamos com a IBM, eles já tinham todos os servidores no local e era apenas uma questão de solicitar os servidores por meio do nosso painel de pedidos. Conseguimos colocá-los on-line em até 2 horas. Não somente esse é um dos vários data centers do Reino Unido, como também de qualquer lugar do mundo.
A etiCloud também teve melhorias substanciais no desempenho e na satisfação geral do cliente com a ajuda da IBM. Benefícios específicos:
Wilson McKendrick teve os seguintes benefícios em sua colaboração com a etiCloud:
Graças à infraestrutura implementada pela etiCloud, a Wilson McKendrick não gasta mais tempo valioso esperando que os problemas de TI sejam resolvidos. Mark Wilson conclui: “Pessoas compram de pessoas e a experiência geral e o serviço que recebemos de todos na etiCloud são excelentes.”
Hoje, a etiCloud continua prosperando ao lado da IBM, aproveitando recursos tecnológicos avançados para impulsionar a inovação e oferecer um serviço excepcional aos seus clientes.
Fundada em 2015 e localizada no Reino Unido, a etiCloud construiu seus negócios colocando os clientes no centro de todos os seus processos e operações. A plataforma Ágil Digital ambiente de trabalho da etiCloud ajuda os clientes a melhorar sua agilidade digital, permitindo que a equipe trabalhe com segurança em qualquer lugar, a qualquer momento.
Com mais de dez anos de excelência no segmento de mercado em disponibilidade de tempo de atividade, confiabilidade e atendimento ao cliente, as tecnologias IBM Cloud continuam oferecendo segurança, controle e desempenho dedicado de locação única.
