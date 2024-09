Do design à entrada em operação, a equipe da IBM Consulting – E.ON concluiu o projeto em um ano. Esse rápido time to value ajudou a empresa a reduzir custos, adotando um licenciamento SaaS "pague à medida que cresce" mais eficiente. No uso diário, o sistema se beneficia de todos os stakeholders.

O feedback dos agentes, como "é muito fácil de usar" e "o entusiasmo no ambiente de trabalho é realmente positivo", enfatiza o sucesso do lançamento. Os clientes desfrutam de uma experiência mais personalizada, pois a análise de voz da IA os envia ao agente certo, evitando as tediosas instruções “pressione 1 para vendas…”. Além disso, o sistema reduz os tempos de espera e melhora a resolução de problemas na primeira tentativa.

Os gerentes também apreciam os recursos impulsionado por IA. Depois que o sistema converte as chamadas de voz em texto, a análise de sentimentos avalia a satisfação do cliente com o engajamento.

No contexto mais amplo, a estabilidade, escalabilidade e flexibilidade da plataforma atendem à necessidade da E.ON por tecnologia que pode se adaptar ao dinâmico mercado de energia verde."Estamos muito confortáveis de que essa solução seja adequada para o futuro", diz o líder de transformação digital Suky Dulay. "Acreditamos que isso nos fornece uma vantagem competitiva material para lidar com eficiência com as consultas e problemas dos clientes, levando a maiores taxas de satisfação e retenção do cliente."

O CIO Fiona Humphreys resume o projeto da seguinte forma: "Foi fundamental que entregássemos o programa do centro de contato conforme o planejado, pois ele é um facilitador essencial em nossa estratégia geral no Reino Unido. A equipe da IBM se esforçou para fazer isso, o que nos ajudará a atender melhor nossos clientes."