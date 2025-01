Foi realizado um processo de licitação competitivo pelo departamento de compras da ELPEDISON para selecionar uma solução de gerenciamento de dados. A Performance Technologies venceu a licitação porque atendeu a todos os critérios exigidos na proposta de uma solução de integração e governança de dados com o IBM Cloud Pak for Data e o IBM Knowledge Catalog. Em termos de tecnologia, a solução nativa em nuvem é baseada em microsserviços, conteinerizada no Red Hat OpenShift on IBM Cloud e é disponibilizada como oferta completa de software como serviço (SaaS) gerenciada e mantida pela Performance Technologies.

Como parceiro Platinum da IBM com forte histórico de sucesso, a Performance Technologies conseguiu demonstrar as certificações e habilidades técnicas certas, além da capacidade de levar seu projeto desde o conceito até o suporte operacional 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Isso foi mais do que um projeto técnico. O objetivo da ELPEDISON era consolidar e organizar dados de 30 mil tabelas de banco de dados, estabelecendo e mantendo políticas abrangentes de governança, segurança, privacidade e controle em toda a organização. A Performance Technologies colaborou estreitamente com a IBM, especialmente durante a configuração inicial, incorporando o catálogo de dados de energia e serviços públicos da IBM e adaptando a terminologia comercial da ELPEDISON à plataforma de dados. Essa personalização ajuda a entender os metadados dos sistemas ELPEDISON, garantindo a identificação e a classificação precisas dos dados de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), a Lei de Dados da UE, a Lei de IA da UE e as políticas de segurança.

A plataforma de gerenciamento de dados da IBM serve como um recurso central vital, disponibilizando catálogos de dados e dicionários que permitem que a ELPEDISON gerencie dados relacionados ao cliente por meio de uma camada de governança que abrange 45 sistemas operacionais. Essa estrutura possibilita rastreabilidade direta de dados e estabelece propriedade de dados sobre elementos de dados críticos, aprimorando a tomada de decisões baseada em dados em todas as unidades de negócios da empresa. A solução incorpora o abrangente Framework de gerenciamento de dados da Enterprise da ELPEDISON, que abrange políticas de governança e documentação destinadas a criar um ponto de controle unificado para qualidade de dados, validação, integridade de metadados, linhagem de dados, remediação e rastreabilidade.