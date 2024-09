Eljun aprendeu pela primeira vez sobre a startup sueca com o programa IBM Accelerator em abril de 2020. Até lá, o foco da empresa era desenvolver recursos e demonstrar sua solução a possíveis parceiros e investidores. A visão da Eljun é construir uma rede que conecte proprietários de veículos elétricos aos proprietários de estações de carregamento elétricas de forma mutuamente benéfica. Os proprietários de veículos podem usar a solução para localizar estações de carregamento convenientes, enquanto os proprietários de estações de carregamento podem usá-la para ganhar dinheiro nas horas em que suas estações não estão em uso.

A Eljun desenvolveu os principais recursos da solução usando clusters do Kubernetes, portanto, quando chegou a hora de migrar para um ambiente de nuvem, a Eljun também buscou um provedor que adotasse a tecnologia de código aberto. "Escolhemos o IBM Cloud porque a IBM adotou várias ferramentas de código aberto", diz Stenbock. "Isso não apenas nos ajudou a evitar nos trancarmos em uma solução interna específica, mas também tornou muito fácil portar todos os nossos clusters Kubernetes para a IBM."

Depois de mover a solução para a nuvem IBM, Eljun começou a analisar diferentes plataformas de serviços gerenciados. As necessidades de gerenciamento de serviços da Eljun são únicas porque as informações fluem de forma um tanto ad hoc. “A maior parte do nosso processamento ocorre quando alguém procura um carregador ou quando o carregamento começa ou termina”, diz Stenbock. “Precisávamos de algo que fosse flexível em termos de utilização de recursos.”

Isso, Stenbock logo descobriu, significava que a solução da Eljun era mais adequada para um ambiente sem servidor. Quando seu contato na Startup com o IBM Accelerator sugeriu o IBM Cloud Code Engine, não demorou muito para que Stenbock tomasse sua decisão. “Vimos um caso de uso em um evento do IBM Think e imediatamente decidimos migrar para o IBM Cloud Code Engine porque, tecnicamente, são apenas clusters Kubernetes em execução no back-end. Foi uma mudança natural para nós que exigiu apenas algumas alterações no aplicativo.”

Atualmente, Eljun está executando mais de 10 microsserviços diferentes na plataforma IBM. "Ter o IBM Cloud Code Engine gerenciando toda a escala para cima e para baixo, para dentro e para fora, significa que posso simplesmente projetar a arquitetura e deixá-la gerenciar a si mesma", diz Stenbock.

Atualmente, essa arquitetura consiste em três portais distintos. O primeiro é um aplicativo móvel para o usuário, que permite que os usuários localizem e reservem estações de carregamento com antecedência. O segundo é um portal do desenvolvedor, que fornece um local protegido por senha onde os parceiros podem analisar projetos, obter chaves de API, acessar tokens, adicionar estações de carregamento e muito mais. Finalmente, o portal de operações atua como hub para as atividades de gerenciamento interno do Eljun, como criar clubes e conectar usuários.