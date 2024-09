Como muitas empresas líderes, a Electrolux utiliza as soluções da SAP para gerenciar fluxos de trabalho de missão crítica, com o suporte das análises da plataforma de dados de alto desempenho SAP HANA. Com o aumento do volume e da velocidade dos dados analíticos, a empresa percebeu que os dispositivos individuais baseados no x86 que viabilizavam suas cargas de trabalho do SAP não conseguiam apresentar insights de negócios globais e integrados. A empresa reconheceu também que a expansão da atual arquitetura de x86 aumentaria os custos da infraestrutura de TI e introduziria mais complexidade de gerenciamento em seus ambientes de produção e recuperação de desastre.

Para solucionar o desafio, a Electrolux decidiu consolidar suas várias soluções do SAP HANA em uma única plataforma global e começou a criar uma solução preparada para o futuro. Tendo trabalhado com a IBM por muitos anos, os responsáveis pela tomada de decisão da Electrolux sabiam que podiam confiar na solidez e na resiliência da tecnologia IBM.

“Ficamos especialmente impressionados com a resposta técnica da IBM aos nossos requisitos”, explicou o porta-voz. “A IBM demonstrou que, se continuássemos com nosso atual fornecedor de hardware, precisaríamos substituir nossos dispositivos SAP HANA aproximadamente a cada dois anos com o aumento dos volumes de dados, o que acarretaria altos custos e interrupção de negócios. Por outro lado, os servidores do IBM Power Systems combinados com o armazenamento do IBM FlashSystem de alto desempenho poderiam viabilizar a duração completa de nossa iniciativa de crescimento estratégico de cinco anos, além de oferecerem maior estabilidade e confiabilidade”.

A Electrolux e a IBM transferiram várias soluções do SAP HANA para seus negócios europeus, de dispositivos x86 para uma nova plataforma central criada em dois servidores do IBM Power System E980, armazenamento do IBM FlashSystem e IBM SAN Volume Controller. Após esta primeira etapa, a Electrolux escolheu o IBM Power Systems como plataforma de preferência para o seu ambiente SAP HANA e ampliou sua área de cobertura para dar suporte aos principais aplicativos do SAP HANA para as operações da empresa na América do Norte e na Ásia.

Cada servidor é equipado com processadores IBM POWER9™ e executa o SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link externo a ibm.com), ajudando a Electrolux a aumentar muito a resiliência e maximizar o desempenho de seus aplicativos SAP, incluindo o SAP ERP (link externo a ibm.com), SAP Business Planning and Consolidation e SAP Business Warehouse desenvolvido com o SAP HANA.

O porta-voz comenta: "com os volumes de dados aumentando a cada ano, prevíamos que os dispositivos de armazenamento em disco que tínhamos teriam dificuldades para atender às nossas necessidades no futuro, especialmente porque esperávamos aumentar nossa capacidade de infraestrutura em até 10% nos próximos anos. Como as soluções do IBM FlashSystem oferecem uma rica variedade de ferramentas de compactação e desempenho de baixa latência, sabíamos que as tecnologias IBM seriam uma boa opção para nós no longo prazo."

O porta-voz acrescenta: "sabíamos que as soluções IBM POWER9 ofereceriam um caminho flexível e econômico no futuro para ajuste de escala de nossos sistemas principais enquanto evoluíamos nossos negócios, além de oferecer desempenho de classificação corporativa para o nosso ambiente do SAP HANA de alta disponibilidade. Além disso, ficamos impressionados com o fato de a IBM poder oferecer serviços de suporte em vários idiomas, um requisito fundamental para a nossa grande organização global."

Para utilizar novos ambientes de nuvem privada e virtualizada em seus servidores do IBM Power Systems, a Electrolux implementou o IBM PowerVC™ para virtualização avançada e gerenciamento da nuvem. Criado com base no OpenStack, o IBM PowerVC foi projetado para criar ambientes de nuvem privada em servidores Power Systems e melhorar a produtividade do administrador por meio de seus recursos avançados e intuitivos de gerenciamento de nuvem. A empresa utiliza também o IBM Spectrum® Virtualize para criar ambientes de armazenamento virtual fáceis de gerenciar e ajudar a otimizar o desempenho do armazenamento.

Trabalhando em estreita colaboração com o IBM Services® e o IBM Systems Lab Services durante toda a implementação, a Electrolux conseguiu transferir seus principais aplicativos para o IBM Power Systems em menos de quatro semanas, minimizando a interrupção de negócios. Como parte da solução geral, a Electrolux utilizou o IBM Services para construir e prestar suporte contínuo para um ambiente de recuperação de desastre.

"Os dados são a força vital do nosso negócio, por isso é fundamental garantir uma recuperação rápida no caso de inatividade não planejada", comenta o porta-voz. "A IBM demonstrou sua experiência técnica e entusiasmo para apoiar nossos objetivos estratégicos, por isso sabíamos que poderíamos confiar na IBM para gerenciar nosso ambiente de recuperação de desastre."

O porta-voz continua: "migrar nosso ambiente do SAP ERP para as soluções IBM POWER9 foi muito fácil. Bastou realizarmos uma replicação do sistema para o novo ambiente do IBM Power Systems e pronto. A IBM nos apoiou durante todo esse processo, disponibilizando mais treinamento aos nossos engenheiros para que pudessem tirar o máximo proveito de nossas soluções IBM."

Para distribuir o custo de capital do seu investimento em soluções do IBM Power Systems e IBM Storage, a Electrolux usou uma opção de adiamento de pagamento do IBM Global Financing, que permitiu à empresa adiar os primeiros pagamentos por até dois meses e atrasar o reembolso integral em cinco meses.

"Com o IBM Global Financing, podemos distribuir nosso investimento na nova infraestrutura por um período de tempo mais longo, o que nos ajuda a aprimorar nossos recursos de TI, além de proteger o fluxo de caixa e reduzir o risco de negócios", explica o porta-voz.