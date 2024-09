Salvar vidas com IA — pode ser tão simples assim? A empresa sueca Edsvärd está explorando isso em sua mais recente colaboração com a equipe do IBM Client Engineering por meio da plataforma IBM watsonx, especificamente, o estúdio de IA IBM watsonx.ai e as soluções de armazenamento de dados IBM watsonx.data.

O setor de construção está associado à maioria dos incidentes e mortes relacionados ao trabalho. Os processos de construção são complexos e muitas vezes ocorrem em áreas de tráfego intenso, como infraestrutura ferroviária e rodoviária. Diversas categorias de trabalhadores operam em um espaço compartilhado associado a riscos imensos, como instalações de alta tensão, riscos de incêndio e tráfego, exigindo uma coordenação orquestrada para evitar acidentes.

Áreas complexas vêm com regras e regulamentações rigorosas com a intenção de criar um ambiente de trabalho saudável e seguro, mas ao custo de serem difíceis de interpretar e aplicar nas operações diárias. O conhecimento e a execução podem se distanciar, especialmente quando a produção é acelerada. Isso pode levar a atalhos e acidentes de trabalho.

Um trágico acidente que afetou uma empresa local motivou a Edsvärd a explorar se a IA combinada com sua solução de SaaS de coordenação poderia evitar que isso acontecesse novamente devido à falta de coordenação.