A Edarat Group recorreu à IBM para fornecer os recursos de serviços de nuvem que procurava. Com a solução IBM Cloud Satellite, a empresa pode executar cargas de trabalho em ambientes de nuvem híbrida, mantendo seus dados na Arábia Saudita. A empresa considerou outros provedores internacionais de serviços de nuvem, mas a maioria não estava disponível na Arábia Saudita ou exigia muito hardware, e nenhum apresentava o conjunto robusto de recursos do IBM Cloud Satellite.

"O IBM® Cloud Satellite nos permitiu fornecer a experiência da nuvem pública enquanto mantemos a soberania de dados como um provedor de serviços de nuvem local", diz Nehme. "Conseguimos abrir caminho para o catálogo de serviços da IBM® Cloud, incluindo a fundação conteinerizada Red Hat® OpenShift on IBM Cloud, bem como os recursos de automação, integração e gerenciamento de dados do IBM Cloud Paks", continua ele.

Com a solução IBM, a Edarat Group agora oferece recursos de plataforma como serviço (PaaS) além de sua oferta existente de infraestrutura como serviço (IaaS). “Isso nos deu uma vantagem competitiva, porque nenhum outro provedor de nuvem local na Arábia Saudita tem esse tipo de solução integrada. Além disso, com uma plataforma multinuvem, nos tornamos um fornecedor único para oferecer serviço de nuvem para clientes com carga de trabalho rodando em diferentes tipos de ambientes, para que não precisem refatorar ou alterar seus aplicativos. Eles podem simplesmente fazer uma transferência direta, fica muito mais fácil.”

A implementação da solução nos três data centers da Edarat Group, distribuídos geograficamente entre Riade e Jeddah com uma distância de 950 km, levou apenas duas semanas. "Foi uma vitória rápida para nós", diz Nehme, "permitiu expandir rapidamente o nosso catálogo de serviços. Se fizéssemos isso internamente, seria necessário um investimento significativo de tempo. Alcançar a mesma qualidade de serviço teria sido quase impossível em tão pouco tempo."

Para a IBM, o Edarat Group também foi uma excelente opção como cliente e parceiro de nuvem da Arábia Saudita. “Nossas origens estão na integração de sistemas. Entendemos todas as camadas, desde o data center até a infraestrutura, a segurança e o aplicativo", diz Nehme. "Acreditamos que a IBM reconheceu que estávamos prontos para nos transformar e crescer rapidamente. Também estávamos muito familiarizados com a plataforma OpenShift e sabíamos seus pontos fortes.”

"Muitos de nossos clientes atualmente executam aplicativos tradicionais em máquinas virtuais (VMs)", ele continua. "A execução de muitos aplicativos nesse tipo de ambiente exige vários tipos de ambientes de teste para cada aplicativo, o que gera custos para VMs, hardware, sistemas operacionais e licenças. Ao se modernizar com o OpenShift, o cliente pode ter um ambiente de desenvolvimento multilocatário em um único cluster do OpenShift. Os clientes economizam em hardware, software e sistemas operacionais, porque eles têm apenas um sistema operacional em vez de dezenas.”

Os clientes também se beneficiam dos recursos de autoescalabilidade. Em uma configuração tradicional, os servidores são dimensionados com base na carga máxima durante os períodos de pico. Com a conteinerização do Red Hat OpenShift on IBM Cloud, os clientes pagam com base no quanto consomem, escalando automaticamente os recursos para cima e para baixo para acomodar os períodos de pico e de baixa demanda. Os clientes também têm muita agilidade em termos de implementação e lançamento rápido de mudanças em produção de forma segura.