Hoje, a Damen gerencia as configurações de mais de 2.700 embarcações no DMMS desenvolvido com IBM Maximo. Com essa nova visibilidade sobre sua base de ativos, a organização consegue coordenar as operações do dia a dia de forma mais eficaz e precisa. Como explica Fokko Verburg: "Avançar para o gerenciamento inteligente de ativos com o DMMS nos dá uma forma mais confiável de verificar se a manutenção está sendo realizada e quando, o que nos ajuda a mitigar riscos em nossos contratos."

O DMMS também está ajudando a Damen a expandir seus serviços e maximizar o valor do cliente ao longo do tempo. Agora que o DMMS está integrado ao portal MyDamen, os clientes têm mais facilidade para explorar serviços adicionais disponíveis e identificar as peças e manutenções que suas embarcações podem precisar. Eles também têm um caminho mais simples para adquirir esses serviços da Damen.

Arnout Jorritsma acrescenta: "O DMMS com tecnologia IBM Maximo está nos ajudando a avançar para um modelo em que permanecemos próximos dos clientes ao longo da vida útil de seus navios. Agora que temos visibilidade das configurações da nossa base instalada, podemos prever melhor quando certos componentes precisarão de reparo ou se tornarão obsoletos. Isso cria grandes oportunidades para oferecermos serviços adicionais e peças de reposição para essas embarcações."

A jornada da Damen com o DMMS está apenas começando. A organização continuará trabalhando com a LAMA Empowerz para ampliar a plataforma para novas áreas de negócios e aprimorar suas capacidades. Ao implementar o IBM Maximo Mobile como uma ferramenta para seus técnicos de campo, a Damen pretende elevar o nível de serviço a um padrão ainda mais alto. Essa solução permitirá que os técnicos da Damen enviem relatórios de trabalho diretamente por e-mail a partir do aplicativo móvel e que seus clientes aprovem o serviço com uma assinatura digital. A Damen também está trabalhando com desenvolvedores da IBM para aprimorar o recurso Mobile Inspections, introduzindo relatórios sobre os resultados das inspeções, que poderão ser compartilhados com os clientes.

Thijs van Dorssen conclui: "O DMMS com tecnologia IBM Maximo está realmente amadurecendo em nossa organização. Está se tornando cada vez mais essencial para a identificação e o gerenciamento de ativos — não apenas na Damen Services, mas em todo o nosso negócio global. Estamos ansiosos para aproveitar ao máximo todas as possibilidades que essa solução oferece. Já estamos trabalhando com a IBM e a LAMA Empowerz para desenvolver um assistente de gerenciamento de configuração com IA, utilizando o IBM watsonx Orchestrate™ como parte do DMMS. Esperamos que isso nos permita criar mais configurações de embarcações em menos tempo e com menor custo, abrangendo mais produtos ao longo do ano."