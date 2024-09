Para se preparar para um influxo de novos clientes, a CSM BVBA atualizou para um servidor IBM Power Systems S814 e um servidor IBM Power Systems 8202-E4B, executando o sistema operacional IBM i.

Bart Decorte comenta: "Estamos trabalhando com os IBM Power Systems desde que fundamos a Customs IT em 2009 e ficamos impressionados com a alta confiabilidade consistente da plataforma, além de seu excelente desempenho. Permanecer com a plataforma IBM Power Systems foi a escolha óbvia para nós: sabíamos que poderíamos contar com a IBM para fornecer uma solução de alta qualidade, e nossa equipe já estava treinada para gerenciar a plataforma."

Ele continua: "O IBM i é muito popular entre nossos clientes e funcionários devido à sua flexibilidade e estabilidade. Em nossa experiência, problemas com o IBM i são extremamente raros—e como gerenciar nossa plataforma requer tão pouco esforço, ficamos livres para investir mais do nosso tempo apoiando as complexas operações de comércio internacional de nossos clientes. Esses serviços de valor agregado nos ajudaram a construir uma base de clientes fiel, e nossas soluções IBM tiveram um papel significativo nessa conquista."

Para ajudar a reduzir o tempo e o risco empresarial envolvidos na migração para a nova plataforma de servidores, a CSM BVBA contratou a CD Invest, parceira de negócios da IBM, para fornecer orientação e suporte especializados.

"A CD Invest nos apoia desde 2009, quando nos ajudou a criar nossa plataforma de clientes — e eles consistentemente entregam um serviço de alta qualidade para nós", lembra Bart Decorte. "O trabalho da CD Invest na atualização dos IBM Power Systems foi excepcional, e a equipe garantiu que tivéssemos tudo o que precisávamos para garantir uma implementação bem-sucedida."