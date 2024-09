A equipe de TI da Copel manteve uma mente aberta e considerou diversas soluções possíveis, incluindo servidores baseados em x86s. A equipe concluiu que a atualização de sua estrutura existente do IBM Power Systems ofereceu a opção mais econômica e migrou seu banco de dados Oracle de dois servidores IBM Power® Systems 795 com 128 núcleos de processador IBM POWER7® para dois servidores IBM Power Systems E880C equipados com 128 núcleos IBM POWER8®.

O trabalho com a IBM tornou a migração para o novo hardware IBM Power Systems uma transição rápida e tranquila, e a Copel agora se beneficia do suporte técnico contínuo dentro do seu Contrato de Manutenção de Hardware IBM. O parceiro de negócios IBM ASSET IT (link externo a ibm.com) forneceu suporte no design, na negociação e na implementação do sistema.

Vicente Sloboda continua: "Realizamos uma análise abrangente de casos de negócios das opções de soluções concorrentes e vimos que permanecer no IBM Power nos economizaria US$ 2 milhões em custos de migração e hardware em comparação com o próximo concorrente de melhor valor. Os núcleos do processador POWER8 oferecem aproximadamente 70% a mais de desempenho do que a tecnologia anterior, e podemos executar a mesma carga de trabalho do Oracle Database em menos núcleos.

“Estamos muito satisfeitos com o suporte técnico da IBM. Em nosso setor, onde as interrupções no serviço podem ser literalmente uma questão de vida ou morte, é vital manter os sistemas principais funcionando de maneira confiável o tempo todo. Sempre que encontramos qualquer tipo de problema, a IBM sempre foi capaz de resolver o desafio de forma rápida e eficaz e mitigar o risco".

A Copel usou seus servidores IBM Power Systems 795 e IBM Power Systems E880C para implementar um Power Enterprise Pool, um grupo de servidores capaz de compartilhar recursos de processador e recursos de memória do Mobile Capacity on Demand. Vicente Sloboda comenta: “A configuração do Power Enterprise Pool nos permite obter maior flexibilidade com nosso investimento em IBM Power Systems.”