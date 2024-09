A Computer Merchants realizou uma série de projetos de inovação que estimularam a criação de duas novas ferramentas: CM View (para manutenção automatizada do sistema) e CM Care (para gestão de ativos do cliente).

Ambos os aplicativos são hospedados em servidores IBM Power Systems que executam o sistema operacional IBM i, como Norm Jefferies explica: "As tecnologias IBM i e IBM Power Systems são pilares da nossa infraestrutura há décadas, desde os anos 1970, para ser exato.Durante esse período, nos familiarizamos muito com os sistemas e sabemos como operá-los bem. Ao escolher a IBM i para desenvolver nossos novos aplicativos, sabíamos que iremos nos beneficiar de um sistema confiável, estável e comprovado, o que nos permitiria garantir a continuidade de nossos negócios durante esses períodos de mudança.

"Além disso, optamos por implementar sistemas IBM porque sabíamos que eles nos permitiriam executar nosso modelo de negócios tradicional juntamente com tecnologias de ponta, como funções analíticas, automação e aprendizado de máquina."

CM View é uma ferramenta que a Computer Merchants desenvolveu inicialmente com o objetivo de ajudá-la a monitorar seus próprios sistemas internos, que a empresa então refinou ainda mais para auxiliar no suporte às infraestruturas de seus clientes. Com recursos gratuitos para celular e tablet, o aplicativo fornece uma visão consolidada e em tempo real do desempenho do sistema de modo que a Computer Merchants possa antecipadamente prestar auxílio a seus clientes sempre que surgir um problema.

Norm Jefferies observa: "O CM View começou como uma ferramenta interna para a Computer Merchants, que era oferecida a alguns de nossos clientes como teste gratuito, eles adoraram, então a refinamos ainda mais, criando uma interface gráfica de usuário [GUI] fácil de usar que oferece aos nossos clientes uma visão da integridade de seus sistemas. Agora, nossa ferramenta CM View, totalmente desenvolvida, automatiza totalmente a manutenção de máquinas para nossos clientes, rastreando quaisquer degradações no serviço, apontando possíveis causas raízes e assegurando que tanto os clientes quanto nossos engenheiros estejam sempre atualizados.

A Computer Merchants está aprimorando o CM View com o recurso de inteligência artificial da IBM. A empresa também está aproveitando algoritmos de aprendizado de máquina de código aberto da biblioteca Python Scikit-learn, que são executados em servidores IBM Power, para treinar um Classificador de Árvore de Decisão (DTC) usando resultados passados.O CM View ajudará a Computer Merchants a antecipar o comportamento dos chamados de manutenção no futuro com mais de 90% de precisão. Esse número deve aumentar à medida que o sistema analisa mais dados.

Norm Jefferies acrescenta: "a tecnologia de aprendizado de máquina que sustenta esta nova versão do CM View nos permite identificar quais chamados provavelmente necessitarão da assistência de um engenheiro e quais podem ser resolvidos automaticamente, o que nos ajuda a otimizar a alocação de nossos recursos humanos.

"Com base no sucesso do CM View, desenvolvemos o CM Care—uma ferramenta de gerenciamento de ativos também em execução na IBM i. Essa ferramenta gratuita oferece aos nossos clientes uma visão do status do contrato de suporte ou manutenção que eles têm conosco, para que eles saibam exatamente quando seu contrato expira e quando tomar as medidas necessárias. No mesmo portal, também exibimos exatamente quando um ticket foi criado e quando uma ação foi tomada por um de nossos engenheiros. Dessa forma, nossos clientes não só têm uma visão transparente da saúde de seus sistemas, mas também das ações que tomamos para apoiar sua infraestrutura."

Com vontade de encontrar novas maneiras de melhorar o atendimento ao cliente, a Computer Merchants lançou um projeto para integrar os e-mails do cliente de seu sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) com uma interface de programa de aplicativos (API) na IBM Watson®.

"Primeiro, separamos os e-mails dos clientes dos e-mails que não estão relacionados aos clientes, como os de nossos fornecedores e vendedores," diz Norm Jefferies. "Em seguida, enviamos esses e-mails de clientes para o Watson Tone Analyzer na nuvem para determinar o grau de satisfação ou insatisfação do cliente, distribuindo esses resultados em uma escala de positivo-negativo."

"As interações negativas com os clientes são sinalizadas, para que possamos analisar o problema, identificar tendências e transformar processos. Usando essa ferramenta, descobrimos que a maior parte da insatisfação dos clientes se originava do fato de que simplesmente não retornamos ou atendemos as chamadas dos clientes. Desbloquear esse tipo de insight é crucial se quisermos oferecer um excelente serviço e assistência aos nossos clientes em todos os momentos e minimizar o risco de ter clientes insatisfeitos no futuro."