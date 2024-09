Para que fosse possível a implementação rápida de aplicativos móveis, a Comdata escolheu o IBM MobileFirst® como sua plataforma de desenvolvimento e selecionou o IBM Business Partner, PointSource, para gerenciar o desenvolvimento e o design. "A equipe da PointSource correspondeu ao nosso compromisso audacioso de entrega rápida – foi uma ótima parceria", diz Pierce. "Sabíamos que precisávamos de um banco de dados NoSQL que fosse facilmente dimensionado, porque prevíamos uma rápida aceitação do aplicativo. Isso nos levou ao IBM Cloudant – que teve a vantagem adicional de oferecer recursos geoespaciais bem desenvolvidas e avançadas."

A IBM MobileFirst forneceu uma plataforma aberta e abrangente para desenvolver, testar, executar e gerenciar o novo aplicativo móvel da Comdata, otimizando o tempo de entrada no mercado e aprimorando a governança e a segurança do aplicativo móvel.

A escolha do IBM Cloudant proporcionou à Comdata um banco de dados flexível, escalável e totalmente gerenciada na nuvem, suportada por uma equipe técnica especializada. A Comdata implementou a solução IBM Cloudant na infraestrutura de nuvem da IBM. "Escolher o IBM Cloud nos forneceu todos os principais componentes, nuvem e software, da IBM, o que nos deu confiança em nosso potencial de sucesso.Como a equipe da IBM Cloudant tinha profundo conhecimento sobre o IBM Cloud, estávamos confiantes de que eles obteriam o melhor desempenho possível.diz Pierce.

Utilizar a plataforma IBM Cloud também significou que a Comdata evitou os custos de capital e atrasos associados à implementação de sua própria infraestrutura, simplificando o investimento e acelerando o retorno sobre o valor.Pierce complementa: "Com a IBM Cloud, não temos que nos preocupar com a manutenção da infraestrutura física, o que nos permite concentrar inteiramente no desenvolvimento de um excelente aplicativo móvel para o negócio."

Utilizando as tecnologias da IBM, Comdata e PointSource conseguiram lançar com sucesso a primeira versão do seu aplicativo móvel em apenas doze semanas."Nossos patrocinadores comerciais ficaram extremamente satisfeitos com a agilidade na consolidação do aplicativo," afirma Pierce."A equipe técnica da IBM Cloudant foi fundamental para que conseguíssemos nos familiarizar de forma acelerada com a plataforma"