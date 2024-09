Após uma cuidadosa avaliação de vários dos principais especialistas em integração, a Colombina escolheu a IBM Consulting para conduzir sua transformação do SAP ERP para o SAP S/4HANA e SAP BW/4HANA.

A empresa ficou particularmente impressionada com a oferta IBM Rapid Move for SAP S/4HANA. Reunindo soluções de melhores práticas, conhecimento e recursos, juntamente com ferramentas de software da empresa de software de transformação SNP Group, o IBM Rapid Move for SAP S/4HANA confere poderes às empresas para aperfeiçoar a mudança do SAP ERP para o SAP S/4HANA. Em particular, o CrystalBridge® — The Data Transformation Platform do SNP Group confere poderes às empresas para migrar para as mais recentes soluções SAP S/4HANA sem várias iterações de migrações de dados e integrações de soluções SAP.

“Tínhamos apenas um período apertado de quatro dias de inatividade planejada para concluir nossa mudança para o SAP S/4HANA, e era fundamental encontrar um parceiro em quem confiássemos para atingir essa meta”, continua Jesus Antonio Brand. “Calculamos que uma abordagem tradicional para a migração técnica exigiria pelo menos seis dias e meio de trabalho, o que excedia em muito o nosso período de inatividade. O IBM Rapid Move for SAP S/4HANA with CrystalBridge do SNP Group nos ofereceu uma abordagem que reduziu o processo de transição para apenas dois dias — uma conquista incrível, dadas as complexidades técnicas e o grande volume de dados históricos para migrar para a nova solução SAP S/4HANA."