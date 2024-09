Com a plataforma de blockchain IBM Food Trust implementada, a Colli del Garda reforçou seu compromisso de fornecer alimentos de qualidade a seus clientes. “Conseguimos construir um nível incrível de confiança com os consumidores”, observa Azzini. “Podemos oferecer uma experiência de narrativa única que detalha a vida, a saúde e a preparação da comida que você vai servir à sua família. Também produzimos nossos alimentos para cumprir os requisitos de Denominação de Origem Protegida, e o Food Trust ajuda a tornar a verificação e o monitoramento desse processo muito mais fáceis”.

Ao aproveitar o aplicativo Trusty, a Colli del Garda obteve informações valiosas sobre a experiência do cliente. Munida com esse feedback direto, estatísticas de compras e perfil de contato aprimorado, a empresa pode desenvolver mais facilmente produtos relevantes e empregar esforços de marketing que correspondam melhor ao interesse do consumidor.

Por fim, a empresa reduziu o risco representado por produtos falsificados que podem deixar os clientes com uma experiência abaixo do padrão e prejudicar a marca Colli del Garda. Ou, como explica Azzini, “quando compram algo com o nosso nome, sabem o valor que estão recebendo: de onde vem e por quem foi gerado”.