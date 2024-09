A Cloud-Nanny precisava encontrar uma arquitetura que lhe permitisse analisar centenas de milhares de solicitações web e decidir se as autorizava ou bloqueava, sem afetar significativamente a experiência de navegação do usuário final.A empresa estabeleceu como meta um tempo de processamento não superior a 40 microssegundos para consultar um site em seu banco de dados e fornecer uma decisão.

Martijn Rooks, CEO da Cloud-Nanny, comenta: "O IBM Db2® on Cloud foi uma solução ideal para verificar rapidamente as solicitações em nosso banco de dados de sites na lista negra e na lista branca – é muito rápido em executar esse tipo de consulta e, como uma plataforma de banco de dados baseada em nuvem, pode ser dimensionado facilmente. Melhor de tudo, a IBM oferece isso como um serviço gerenciado, o que nos permite focar no desenvolvimento da nossa solução, em vez de gastar tempo com tarefas administrativas de banco de dados de baixo nível.

Consultar sites em um banco de dados é uma operação básica, entretanto, o que se dá quando uma criança busca acessar um site que não está previamente registrado na base de dados?É aí que entra a parte inteligente da solução. Com uma grande coleção de sites, a Cloud-Nanny treinou um modelo adaptado às suas necessidades, usando algoritmos de aprendizado de máquina executados no IBM Analytics for Apache® Spark™. O poder do cluster Spark é usado para criar o classificador de sites, que é capaz de classificar o conteúdo em tempo real e categorizá-lo, por exemplo, como um site de jogos, um site de vídeo ou um site que contém material adulto.

A solução então compara os resultados com o perfil já existente da família, para verificar se a categoria específica do site está listada como permitida ou proibida para o dispositivo ou usuário que está realizando a solicitação.Se o algoritmo de categorização estiver altamente confiante de que o site se enquadra em uma categoria permitida ou proibida, a solicitação é respectivamente autorizada ou bloqueada. Por outro lado, se houver menor certeza quanto à classificação, o sistema pode alertar os pais e solicitar que tomem uma decisão.Os resultados dessa decisão parental são posteriormente incorporados ao modelo, auxiliando-o a aprender e aprimorar-se com o tempo.

"O aspecto inteligente da solução reside no fato de ela ser fundamentada na noção de que a segurança online não é um assunto binário—há uma série de zonas cinzentas, e os pais podem divergir quanto ao que consideram ou não adequado para seus filhos," comenta Martijn Rooks. "Além disso, essas visões provavelmente mudarão com o tempo, sites que não são adequados para uma criança de 10 anos podem ser apropriados para um jovem de 14 anos O aprendizado de máquina com o Spark é muito poderoso, pois significa que nossa solução pode se adaptar e evoluir junto com as necessidades da família."

A Cloud-Nanny conseguiu levar a solução desde a prova de conceito inicial até um serviço pronto para produção em apenas 14 meses.A empresa atribui esse ciclo de desenvolvimento acelerado à sua decisão de construir a solução na plataforma IBM Bluemix®.

"Quando desenvolvemos a prova inicial de conceito para o produto Cloud-Nanny, usamos outro provedor de hospedagem", diz Martijn Rooks. "Levamos dois meses apenas para configurar e definir a infraestrutura, antes mesmo de começarmos o trabalho de desenvolvimento real. Com o IBM Cloud™, conseguimos entrar em operação quase imediatamente. Depois de compreender o funcionamento da plataforma e a facilidade de integrar diferentes serviços, é possível desenvolver um aplicativo básico em poucos dias.

"Desenvolver um produto e lançá-lo no mercado em 14 meses, do início ao fim, seria algo quase impensável há alguns anos, e com um projeto tão avançado, utilizando tecnologias de ponta como Spark, isso é particularmente impressionante No total, estimamos que colocar um projeto em funcionamento com Bluemix é pelo menos 50% mais rápido do que em um ambiente de desenvolvimento de software mais tradicional.