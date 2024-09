Por muitos anos, a Clarks confiou nos servidores IBM Power Systems para suportar seus sistemas de negócios SAP mais críticos. Para aumentar os recursos de varejo omnicanal, a Clarks decidiu migrar para o SAP Business Suite desenvolvido pelo SAP HANA, com o SAP Business Warehouse para análise de dados e o SAP Customer Activity Repository para relatórios de programas de fidelidade. Com base na plataforma de dados in-memory SAP HANA, a nova solução acelera o acesso aos dados e permite que as empresas integrem insights de dados em tempo real nos principais fluxos de trabalho.

Após uma avaliação completa de vários fornecedores de infraestrutura, a Clarks decidiu implementar a nova plataforma SAP Business Suite nos servidores IBM Power Systems de alto desempenho conectados ao armazenamento de latência ultrabaixa IBM FlashSystem, desenvolvido no IBM Spectrum Virtualize. Configurado como uma nuvem privada, o novo ambiente oferece à Clarks agilidade, capacidade e segurança para implementar novos serviços orientados por dados em velocidade e escala global.

Jane Baker, especialista técnica da Clarks, afirma: “Já confiamos nos servidores IBM Power Systems para dar suporte às nossas soluções SAP de missão crítica há vários anos e, durante todo esse tempo, a plataforma nunca nos decepcionou. Além de estarmos extremamente confiantes com qualidade e confiabilidade da plataforma IBM, ficamos muito impressionados com os aprimoramentos de desempenho da arquitetura do processador IBM POWER8. Como os processadores IBM POWER8 são otimizados para cargas de trabalho do SAP HANA, tivemos um aumento significativo no desempenho de computação com uma pegada de carbono reduzida, o que nos ajudou a aumentar a capacidade da computação e, ao mesmo tempo, manter nossos custos operacionais baixos."

John Caswell acrescenta: "Achamos que o armazenamento IBM FlashSystem e os sistemas baseados em processador IBM POWER8 eram a combinação ideal para fornecer uma plataforma flexível e preparada para o futuro das soluções SAP de missão crítica. A aliança estratégica entre a IBM e a SAP nos deu a tranquilidade de que ambas as soluções seriam altamente compatíveis, e a garantia de um suporte oportuno e eficaz para superar quaisquer desafios técnicos durante a implementação."

Implementação simplificada

Trabalhando com a parceira de negócios IBM Gold, a Elyzium, a Clarks implementou sua nova infraestrutura de nuvem privada. A solução é baseada em servidores IBM Power Systems, executando o SAP HANA no SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link externo ao site ibm.com) e nos servidores de aplicações SAP em execução no IBM AIX. Virtualizada com o IBM PowerVM, a solução é replicada em dois data centers para alta disponibilidade, com suporte contínuo fornecido por uma equipe do IBM Services (serviços de gerenciamento e desenvolvimento de aplicações).

Zoe Jones, gerente de serviços de aplicações SAP na Clarks, recorda: "Estávamos discutindo nossas renovações de licença de software com a Elyzium e foi uma dessas conversas que deu início a este projeto. A parceria entre a Elyzium e a IBM mostrou-se uma colaboração muito eficaz e, juntos, determinamos a arquitetura, o dimensionamento e a metodologia de implementação ideais para a nova solução SAP."

John Caswell comenta: "A solução SAP Business Suite dá suporte a toda a empresa de forma global, e era fundamental que a implementação e a transição ocorressem sem dificuldades. Trabalhando com a Elyzium e a IBM, criamos um processo robusto para gerenciar os riscos durante todo o projeto, o que envolveu testes substanciais em um ambiente de testes para refinar nossa abordagem. Nossa preparação cuidadosa valeu a pena, e concluímos o processo de implementação, teste e liberação horas antes do previsto, uma conquista que nos rendeu muitos elogios por parte da empresa."