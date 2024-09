Após o primeiro ano de ativação da plataforma Multivendor Support Services para manutenção de TI, a CK Enerji eliminou o custo operacional de uma organização de suporte de TI com 15 pessoasEspera-se uma economia de custos adicional de 10 a 15% ao ano,à medida que a solução da IBM resulta em mais eficiências por meio de uma maior padronização e maior capacidade de resposta.

As pesquisas indicaram que os funcionários da CK Enerji estavam satisfeitos com seus novos serviços de suporte de TI e gostaram da conveniência e da confiabilidade de um único ponto de contato.Os funcionários ficaram felizes em não precisar esperar pelos especialistas em suporte técnico que estavam fora do escritório.Os gerentes também apreciaram sua nova capacidade de monitorar o status do serviço de todos os ativos de TI em toda a empresa CK Enerji.

Como a CK Enerji continua a adicionar mais equipamentos de computação e dispositivos móveis ao seu inventário de TI, o sistema Maximo EAM está facilitando a supervisão, avaliação e otimização do desempenho geral das ferramentas de tecnologia e dos contratos de nível de serviço (SLAs) da empresa.

"Dentro de 3 a 5 meses, tudo estava quase estável do ponto de vista do gerenciamento de estoque e da emissão de tíquetes de suporte de TI", diz Özhan. "Acima do nível de gerenciamento, quase nada foi encaminhado a um diretor ou a mim em 15 meses.Agora, posso focar mais no lado estratégico do negócio.”