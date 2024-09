A cidade de Helsinque está aprimorando a forma como idiomas diferentes são aceitos em seus chatbots de atendimento ao cliente. A IBM Client Engineering e a cidade de Helsinque colaboraram em uma comprovação de valor (POV) para mostrar como o IBM® watsonx.ai poderia elevar o atendimento ao cliente com recursos avançados de tradução de idiomas e resumo. O POV trouxe os talentos da IBM® Consulting e da IBM Client Engineering para o esforço.

Inicialmente, o POV demonstrou que o IBM watsonx.ai é proficiente na tradução de perguntas em língua estrangeira para o finlandês, o idioma base do chatbot para aumentar o reconhecimento de intenção. As respostas dadas são pré-escritas e verificadas para evitar erros. A solução atual de atendimento ao cliente da cidade de Helsinque aceita três idiomas (finlandês, inglês e sueco). O watsonx.ai foi testado para selecionar o grande modelo de linguagem (LLM) mais adequado para tradução. A cidade de Helsinque estabeleceu um padrão elevado para tradução, e o watsonx.ai teve um desempenho semelhante ao do sistema usado atualmente nessa função crítica.

A IBM Client Engineering e a IBM Consulting promoveram uma série de workshops de inovação com a equipe da cidade de Helsinque, que formularam a abordagem do POV, abordaram desafios e culminaram na conclusão de que o watsonx.ai poderia ser a nova solução de tradução para a cidade de Helsinque. Esse esforço colaborativo demonstrou como a solução pode ser desenvolvida para atender às suas necessidades e integrada à sua infraestrutura, prometendo uma experiência de atendimento ao cliente superior para a população de Helsinque.