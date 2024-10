Com sua sede canadense em Markham, a IBM é uma pedra angular da comunidade tecnológica da cidade desde o início dos anos 1980. Autoridades da cidade de Markham ficaram satisfeitas em saber que a IBM havia criado recentemente uma ferramenta de comunicação sobre a COVID-19 baseada em tecnologia de IA e poderia colocá-la em funcionamento na cidade em um cronograma acelerado.

Quando os relatos começaram a sair da China no final de 2019 sobre um surto de coronavírus em Wuhan, engenheiros da IBM desenvolveram proativamente a plataforma de agente virtual IBM watsonx Assistant para Cidadãos. A ferramenta foi projetada especificamente para ajudar governos, instituições acadêmicas e de saúde a apresentar informações automatizadas e atualizadas ao público em um formato intuitivo e de conversa.

O Watson Assistant for Citizens combina os recursos do IBM® Watson Natural Language Understanding com a tecnologia IBM Watson Discovery para entender e responder a perguntas comuns sobre o COVID-19. Para garantir que os usuários obtenham informações de fontes confiáveis, a plataforma coleta informações do site da cidade de Markham, da Agência de Saúde Pública do Canadá, do Ministério da Saúde de Ontário e da Saúde Pública da Região de York.

A equipe de comunicação e TI da IBM e da Markham começou a trabalhar em conjunto no último dia de março. Dezenove dias depois, a IBM e a cidade de Markham apresentaram o IBM watsonx Assistant for Citizens em um anúncio virtual especial e foram lançados no site da cidade com o chatbot. E 10 dias depois, a equipe lançou o agente virtual por telefone, acessível por meio de um número gratuito. A cidade de Markham lançou recentemente o serviço no aplicativo móvel Access Markham, facilitando ainda mais o acesso às informações da COVID-19.

"À medida que continuamos a disponibilizar serviços municipais essenciais ao povo de Markham, este agente virtual provará ser uma ferramenta extremamente útil durante esta emergência de saúde pública. Na verdade, eu o descreveria como uma ferramenta crítica e necessária", diz Frank Scarpitti, prefeito da cidade de Markham.