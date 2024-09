Cerebos Australia

Inicialmente, a equipe de administradores de banco de dados (DBA) da Cerebos estava cética quanto à alegação de que a BLU Acceleration poderia aumentar drasticamente as velocidades de consulta e eliminar a necessidade de os DBAs criarem e gerenciarem índices para otimizar o desempenho.

"Muitas vezes, as afirmações que os fornecedores de banco de dados fazem sobre o desempenho acabam sendo muito boas para serem verdadeiras", diz Mark Minard. "Queríamos ter certeza de que a BLU Acceleration era mais do que apenas fumaça e espelhos, então pedimos à IBM uma licença de demonstração e executamos alguns testes rigorosos. Os resultados foram realmente impressionantes: no primeiro relatório que testamos, vimos um salto no desempenho de 4 minutos e 13 segundos para apenas 47 segundos. Melhor ainda, não precisávamos fazer nenhuma alteração no relatório em si nem criar índices no banco de dados. Simplesmente funcionou.”

Com base nos testes positivos, o Cerebos fez uma atualização para o IBM Db2 v11.1, o que permitiria à equipe de DBA colocar o recurso BLU Acceleration em produção. Em colaboração com a Datasync Consulting, a equipe transformou todo o seu livro-razão geral — que inclui mais de 90 milhões de linhas de dados — de uma estrutura de tabela tradicional baseada em linhas para tabelas orientadas por colunas que aproveitam o potencial da Aceleração BLU.

"Do ponto de vista de um banco de dados relacional tradicional, a teoria por trás da BLU Acceleration pode ser um pouco complicada de entender inicialmente," afirma Mark Minard. "Mas em termos de realmente instalar o software, converter suas tabelas e executar suas consultas, é muito simples. A documentação da IBM é muito boa, e a Datasync Consulting fez um excelente trabalho para nos colocar em dia."

Adotando uma abordagem que prioriza a segurança, a Cerebos executou o novo ambiente em paralelo com sua antiga arquitetura de banco de dados por um mês, para comparar os resultados.

Mark Minard comenta: “Os resultados que vimos na produção coincidiram com os que vimos durante a prova de conceito — e também vimos algumas melhorias que não esperávamos. Os tempos de carregamento do nossos armazéns de dados caíram 20%, embora normalmente demore um pouco mais para carregar uma tabela colunar do que uma tabela baseada em linhas. Isso mostra que o BLU Acceleration não é a única melhoria que a IBM fez no Db2 nos últimos anos; a simples atualização da versão 9.7 para a versão 11.1 nos proporcionou um melhor desempenho geral.”