Central Nacional Unimed

A nova abordagem da CNU para o processamento de faturas médicas impulsionou a produtividade dos analistas e lhes permitiu trabalhar de forma muito mais flexível.



"Mudar de papel mudou completamente a forma como as pessoas trabalham", afirma Felipe Garcia Rios. "Nossos analistas não precisam mais procurar caixas e arquivar racks para encontrar as informações de que precisam; tudo o que precisam fazer é realizar uma pesquisa simples e o conteúdo relevante aparecerá na tela do computador. E como várias pessoas podem acessar os mesmos documentos simultaneamente, não há necessidade de esperar por registros específicos, para que os analistas possam começar a trabalhar."



Ele continua: "Com acesso mais fácil a conteúdo e processos mais automatizados, nossos analistas podem gerenciar sua carga de trabalho com muito mais eficiência e obter um volume muito maior de trabalho do que antes".



Os ganhos de eficiência se transformaram em tempos de ciclo mais curtos e economias de custo impressionantes, como explica Paulo Januzzi, diretor de saúde e Exchange: "Desde a introdução das soluções IBM Enterprise Content Management, reduzimos o tempo gasto para analisar as contas médicas em 35% e reduzimos o tempo médio de processamento das faturas em 10%. O resultado é que os analistas podem tomar decisões mais acertadas sobre o pagamento de contas e a CNU pode reembolsar os prestadores de serviços de saúde mais rapidamente, ajudando-nos a manter relacionamentos positivos com esses parceiros.



"Além disso, minimizando o uso de papel e fazendo outras melhorias de processo, conseguimos reduzir os custos administrativos em 90%. Isso proporcionou um enorme impulso aos nossos resultados financeiros.

Ao adotar conteúdo eletrônico e fluxos de trabalho automatizados, a CNU conseguiu eliminar as barreiras para o crescimento, permitindo que a empresa expandisse suas operações para lidar com o aumento dos volumes de negócios sem aumentar o número de funcionários.

Felipe Garcia Rios observa: "Levamos o processamento de faturas médicas para o próximo nível com as soluções de Gerenciamento de Conteúdo Empresarial da IBM. As equipes estão trabalhando de forma mais rápida e precisa, e conseguimos lidar com uma carga de trabalho muito maior sem contratar pessoal adicional. Agora temos a base sólida de que precisamos para continuar crescendo nossos negócios e oferecer um serviço consistentemente excelente para nossos parceiros e clientes, que confiam em nós para ter acesso econômico à saúde."