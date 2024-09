A expectativa é de que o setor de construção do Peru cresça, com seu valor aumentando de US$ 29 bilhões em 2018 para um potencial de US$ 37 bilhões em 2023, impulsionado em grande parte por um extenso programa de infraestrutura governamental. Nesse mercado de alto crescimento, o principal produtor de cimento Cementos Pacasmayo decidiu expandir além das vendas baseadas em produtos e oferecer serviços de construção de valor agregado.

Luis Miguel Soto, diretor de informações da Cementos Pacasmayo, explica a mudança na estratégia: “Estamos satisfeitos com nossa posição no mercado — somos líderes do setor no norte do Peru. No entanto, percebemos que o caminho de crescimento mais promissor para nosso futuro era nos tornarmos uma empresa de soluções de construção: em vez de vender cimento por meio de nossos parceiros de distribuição para empresas de construção, a Cementos Pacasmayo pode oferecer serviços completos, como construir estradas e pontes e várias outras estruturas de concreto.

“Ao trabalhar diretamente com os usuários finais, nos mantemos atentos às tendências do setor de construção e podemos construir relacionamentos profundos com nossos clientes, o que nos ajuda a entender o mercado e nos adaptar à produção para atender à demanda mais de perto.”

No entanto, em vez de vender para um grupo estabelecido de associados de distribuição, esse novo modelo de negócios envolveria transações com milhares de compradores.

À medida que a empresa embarcou nessa nova estratégia, rapidamente ficou claro que seus sistemas e infraestrutura de ERP existentes não conseguiam lidar com a complexidade. Por exemplo, os tempos de processamento de pedidos ficaram lentos, frequentemente atrasando as entregas dos clientes e possivelmente prejudicando os relacionamentos.

Como consideração adicional, a Cementos Pacasmayo tinha uma visão relativamente limitada do inventário de manutenção, como as ferramentas e os instrumentos que usava para a manutenção dos equipamentos de fabricação de cimento. O pedido de novas peças pode consumir muito tempo, às vezes levando semanas ou até meses se a empresa precisar importar uma nova peça ou ferramenta do exterior.

Para evitar períodos dispendiosos de inatividade, os funcionários geralmente pediam equipamentos excedentes — o que representava uma despesa desnecessária que a empresa queria eliminar.

Comentários de Luis Miguel Soto: “Queríamos oferecer aos nossos clientes os melhores produtos e serviços possíveis, além de impulsionar a nossa própria eficiência e reduzir os custos. Procuramos uma maneira de resolver nossos problemas técnicos, melhorar nosso desempenho de fabricação, além de viabilizar nossa estratégia de serviços de valor agregado.”