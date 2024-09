O marketing de redes sociais e influenciadores pode gerar grandes resultados, mas campanhas bem-sucedidas combinam análise de público, engajamento de conteúdo e mídia paga direcionada e podem custar milhares de dólares por dia. Com o Centro de Comando Cognitivo, o Buzz Radar oferece aos clientes insights instantâneos sobre consumidores, influenciadores, saúde da marca e outros, ajudando-os a otimizar campanhas para maximizar o ROI.

Desafio de negócio Os dados de marketing digital das mídias sociais e pagas podem ser uma fonte rica de insights, mas seu volume e sua velocidade dificultam a absorção e a compreensão. A Buzz Radar queria tornar esses dados digeríveis para equipes de marketing ocupadas que não eram especialistas em dados.

Transformação A Buzz Radar criou uma plataforma chamada Cognitive Command Center—uma plataforma de monitoramento, análise e visualização de marketing digital que utiliza as tecnologias IBM® Watson® e é executada no IBM Cloud™.

Resultados Milhões de dólares economizados para os clientes, ajudando a maximizar o ROI de campanhas de mídia digital A tecnologia cognitiva permite que a Buzz Radar supere concorrentes maiores e mais estabelecidos Elimina desgaste de funcionários permitindo que os desenvolvedores se concentrem em problemas interessantes, não na manutenção de TI

História de desafio de negócios Entendendo a mídia social A Buzz Radar nasceu em 2012 com um propósito singular: ajudar seus clientes a alcançar o melhor retorno possível sobre o investimento em plataformas digitais, como mídias sociais e pagas. O CEO e cofundador Patrick Charlton explica: "Naquela época, eu estava trabalhando em uma agência de marketing que foi pioneira em marketing de redes sociais para marcas internacionais. Para todos os clientes era a mesma história: tínhamos uma equipe de uma dezena de analistas trabalhando duro a semana inteira para analisar o ROI de uma campanha social e produzir relatórios detalhados. Mas quando apresentávamos os dados aos nossos clientes, realmente não tinham tempo para absorver mais do que um resumo executivo. "Além disso, a cadência estava errada: as campanhas lideradas pelas redes sociais evoluem incrivelmente rápido e, quando comunicávamos nossas descobertas, as oportunidades muitas vezes haviam sido perdidas. Quando você gasta milhares de dólares por dia em uma campanha e ela não ressoa perfeitamente com seu público, é preciso saber imediatamente e ser capaz de adaptar". Para resolver esses problemas, Charlton e sua equipe decidiram construir um protótipo aproximado de uma plataforma de inteligência em tempo real alimentada por dados de marketing úteis do Twitter, Facebook, Google e Instagram, que mais tarde se tornariam o Centro de Comando cognitivo. A plataforma imediatamente se tornou tão valiosa para os clientes que fez sentido para Charlton deixar a agência e formar uma nova empresa de software, a Buzz Radar. "Como a maioria das startups, tivemos que agir rápido", recorda Charlton. “Naquele primeiro ano, montamos uma plataforma em tempo real. Contratamos alguns engenheiros muito brilhantes e conquistamos clientes importantes em número suficiente para financiar o próximo estágio de nosso desenvolvimento, mas sabíamos que precisávamos de uma tecnologia mais escalável para passarmos de startup para uma empresa de insights corporativos".

História de transformação Construção uma plataforma cognitiva escalável No segundo ano de operação da Buzz Radar, a equipe começou a colaborar com a IBM. “A IBM percebeu imediatamente o valor do que estávamos fazendo e nos contratou para criar alguns painéis para sua equipe de marketing”, recorda Charlton. “Coincidentemente, foi na mesma época em que o IBM Cloud estava lançando alguns recursos realmente interessantes, então começamos a pensar em migrar parte de nossa infraestrutura para eles". A equipe de engenharia do Buzz Radar identificou três vantagens principais que o IBM Cloud oferecia, em comparação com seu provedor de hospedagem de infraestrutura existente. "Em primeiro lugar, a criação de confiança e segurança em torno de nossos dados e percepções sempre foi fundamental para nossos negócios", diz Charlton. "Trabalhamos com grandes marcas internacionais e precisamos que elas confiem em nós para integrar seus dados de marketing, incrivelmente sensíveis comercialmente, em nossa plataforma. Eles colocam nossos sistemas em todos os tipos de análise de segurança e testes de penetração e desde que nos mudamos para a IBM sempre passamos com velocidade. Ter a IBM ao nosso lado para segurança e resiliência de dados é muito importante para nossa credibilidade.” A segunda vantagem é a flexibilidade. "Com nosso antigo provedor, pagamos mensalmente por um número fixo de servidores físicos, independentemente da demanda dos nossos aplicativos", explica Charlton. "Mas nosso negócio é muito sazonal: durante grandes eventos ou campanhas, por exemplo, os volumes de mídias sociais disparam. Colocamos mais de meio milhão de pontos de dados por hora em nossos servidores e executamos análises muito sofisticadas. O IBM Cloud nos permite escalar perfeitamente para atender à demanda, sem pagar um centavo a mais do que o necessário." Finalmente, o Buzz Radar confia no IBM Cloud para fornecer acesso a tecnologias cognitivas revolucionárias da IBM Watson. "Desde o início, vimos que o IBM Watson nos ofereceria algumas tecnologias inovadoras para as quais poderíamos ver aplicações incrivelmente valiosas", diz Charlton. "Havia também um grande interesse de nossos clientes nas tecnologias Watson, mas eles não tinham o conhecimento necessário para integrá-las em seus próprios sistemas, então vimos uma oportunidade de atuarmos como uma ponte para eles." Hoje, a empresa está usando o IBM Watson Natural Language Understanding para fornecer análise flexível e multilíngue de emoções, intenções e sentimentos para publicações no Twitter, Facebook e outras mídias sociais. “Os recursos de linguagem natural do Watson são de primeira linha”, afirma Charlton. “A maioria dos nossos concorrentes optou por criar seus próprios mecanismos de análise de processamento de linguagem natural [PNL] a partir de software de código aberto, mas isso é prático somente se você tiver grandes quantidades de financiamento de capital de risco. Teria consumido vários anos e milhões de dólares para desenvolver uma plataforma que rivalizasse com a que o Watson nos oferece com um toque de botão. "Além disso, como é cognitivo, a plataforma continua melhorando. Ele já entende as entidades e está começando a entender gírias baseadas em categorias e até emojis. Em vez de termos que nos concentrar em uma construção dessas ferramentas muito especializadas, podemos deixar tudo para a Watson e nos concentrarmos em áreas onde possamos realmente nos diferenciar de nossos rivais maiores, como nosso revolucionário mecanismo de visualização de dados". A empresa também usa o IBM Watson Personality Insights para ajudar os profissionais de marketing a determinar como melhor entender as emoções de seu público e como selecionar os influenciadores certos para trabalhar. É uma tarefa crítica.Entretanto, o IBM Watson Assistant ajuda a capacitar o Tombot cognitive Assistant que atua como um analista de dados artificial orientado por inteligência para responder às consultas dos profissionais de marketing e fornecer relatórios, previsões e alertas instantâneos. "Nos últimos cinco anos, fizemos avanços maciços e rápidos com nossa infraestrutura e muito disso se deveu à facilidade e à velocidade de desenvolvimento que a tecnologia IBM nos proporcionou", diz Charlton. "Em execução na pilha IBM, podemos conectar novos recursos à nossa plataforma em semanas, por uma fração do tempo e do custo de desenvolvê-los do zero. Isso significa que podemos superar organizações maiores, mesmo que tenhamos um orçamento muito menor.""

História dos resultados Chegando aos clientes O Centro de Comando Cognitivo da Buzz Radar transforma a maneira como os clientes consomem dados de marketing estruturados e não estruturados em todo o conselho, apresentando insights instantâneos. Os usuários podem criar seus próprios painéis em tempo real que os alertam para problemas, oportunidades e tendências, mergulhar mais fundo na intuitiva plataforma Insights do Command Center ou usar o Tombot para responder a perguntas específicas em linguagem natural. Organizações como Heineken, WPP, Nokia Mobile e FX Network são todas usuárias da plataforma Buzz Radar, que ajuda suas equipes de marketing e comunicação a responder a perguntas importantes, como: "Quais tópicos nas mídias sociais estão influenciando a saúde da nossa marca no momento?", "Qual é a eficácia das histórias que nossos concorrentes estão divulgando na imprensa?", "Onde nosso público on-line reagirá melhor à nossa nova campanha de mídia paga?" , e "Quem são os maiores influenciadores nesse tópico e como podemos engajá-los de forma mais eficaz?". Charlton comenta: "Muitas organizações de marketing têm uma variedade de ferramentas diferentes e complicadas que podem responder a essas perguntas utilizando muito apoio de cientistas ou analistas de dados, mas não conseguem reunir tudo isso e facilitar o trabalho para a maioria dos profissionais de marketing. Estamos oferecendo uma plataforma que ajuda o diretor de marketing a se envolver em mais conversas e unir todas as diversas equipes de marketing em torno de um objetivo comum. "Além disso, oferecendo informações instantâneas sobre o retorno do investimento, fornecemos aos nossos clientes os dados de que precisam para otimizar suas campanhas durante a veiculação e economizamos milhões de dólares com isso." Por exemplo, a Buzz Radar recentemente trabalhou com um cliente que organiza um dos principais programas de tecnologia do mundo. O cliente queria transformar sua marca e oferecer valor adicional aos seus expositores, algumas das maiores empresas globais de eletrônicos. O Buzz Radar entregou um painel do Centro de Comando Cognitivo que rastreou o burburinho das mídias sociais em torno de cada empresa, categoria de produto e tópico, e disponibilizou o insight aos expositores para ajudá-los a aproveitar ao máximo o tempo no evento. Isso ajudou a criar uma nova percepção do cliente como uma organização verdadeiramente proativa, tecnologicamente avançada e baseada em dados. Da própria perspectiva da Buzz Radar, as plataformas IBM Cloud e Watson são os principais facilitadores no cumprimento da missão da empresa. "Nosso maior ativo é nosso pessoal. Somente podemos ter sucesso atraindo e retendo talentos de classe mundial que possam manter nossa tecnologia um passo à frente dos nossos concorrentes", diz Charlton. "A plataforma IBM elimina a tediosa manutenção de TI que provavelmente ocuparia dois ou três de nossos desenvolvedores em tempo integral. Em vez disso, concentram-se 100% nas partes mais interessantes do trabalho e, consequentemente, não perdemos um único desenvolvedor há mais de cinco anos. Esse é um benefício quase incalculável para o nosso negócio". E conclui: "A curva de aprendizado do IBM Cloud é um pouco mais íngreme do que a de alguns serviços de nuvem mais básicos, mas a flexibilidade adicional e o acesso aos serviços do Watson compensam muito o esforço. Se você quiser fazer algo rápido, pode ficar tentado a procurar outro lugar, mas se quiser ser inteligente e criar um produto realmente bom, o IBM Cloud é o caminho a seguir."

