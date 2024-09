Após a fase inicial de projeto, a equipe do IBM iX® continuou trabalhando em estreita colaboração com o BSH para implementar todos os detalhes finos, até mesmo reunindo-se a um técnico de atendimento ao cliente do BSH para pelo menos um trabalho.

A entrega do projeto foi dividida em sprints de três semanas. Após cada sprint, os resultados foram apresentados e discutidos com gerentes de BSH e profissionais de atendimento ao cliente para garantir que os aplicativos do iPad permaneçam alinhados com as necessidades dos negócios e do usuário. Em todo o projeto, a IBM combinou equipes locais na Alemanha com equipes próximas da costa na Romênia e desenvolvedores off-shore na Índia para proporcionar uma experiência de implementação econômica e tranquila.

Martina Krenn diz: “Podemos ver claramente que os aplicativos para iPad retêm o conhecimento de nossa equipe de campo como nunca antes. Os curtos tempos de ciclo e o feedback constante realmente ajudaram a manter o projeto em andamento e a oferecer os recursos que nossas equipes de atendimento ao cliente realmente precisam para suas tarefas diárias”.

"Para que esse projeto fosse um sucesso, também precisávamos adaptar as equipes internas de TI a uma nova mentalidade focada em aplicativos móveis. Para isso, a IBM aconselhou nossas equipes internas de desenvolvimento de software a nos ajudar a integrar os aplicativos para iPad aos nossos aplicativos comerciais existentes. Junto com a IBM, criamos APIs flexíveis e preparadas para o futuro para conectar os aplicativos para iPad com nossas fontes de dados e sistemas internos existentes."