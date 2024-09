Com a Piotr ampliando seus serviços ao cliente, a BS Brodnica está liberando seus consultores para se concentrarem na ajuda em consultas mais complexas ou de maior valor.

"Nosso novo assistente pode assumir uma ampla gama de tarefas que anteriormente exigiam o suporte de um funcionário, até mesmo coisas como preencher formulários digitais para solicitações de novos produtos bancários", comenta Głowacki. "No caso de consultas mais complexas, o Piotr pode transferir a conversa diretamente para um funcionário do banco, garantindo a continuidade perfeita do atendimento".

Com a solução de IA da IBM e da TUATARA, a BS Brodnica pode capacitar os clientes a navegar em seus canais digitais com mais facilidade e encontrar mais rápido as informações que procuram. No final de cada conversa, Piotr solicita que o cliente envie comentários sobre a qualidade da experiência de suporte, gerando dados de treinamento valiosos que ajudam a melhorar as conversas futuras.

O Piotr já está exercendo um impacto positivo na experiência do cliente na BS Brodnica, como explica Głowacki: “Graças ao nosso novo assistente virtual, nossos clientes não precisam mais perder tempo na fila na agência bancária local ou esperando ao telefone por um agente da central de atendimento. Os relacionamentos de longo prazo com os clientes baseiam-se na satisfação do cliente e estamos muito satisfeitos com o desempenho do nosso novo assistente virtual”.

O novo assistente virtual está sendo um grande sucesso entre os clientes da BS Brodnica. Durante os primeiros dois meses após a entrada em operação da solução, os clientes tiveram mais de 1.000 conversas com Piotr, enviando mais de 3.700 mensagens para o assistente virtual.

Głowacki confirma: "Uma de nossas métricas mais importantes para o Piotr é a precisão, porque isso é essencial para responder rapidamente às necessidades do cliente. Até agora, nosso assistente virtual Piotr consegue entender as solicitações dos clientes com 90% de precisão e esperamos continuar melhorando essa métrica nos próximos meses".

Equipado com suporte ao cliente com tecnologia de IA, o BS Brodnica está capacitando seus consultores a buscar oportunidades valiosas para bancos comerciais. A solução também ajudará o banco a proteger seus relacionamentos com os clientes existentes, oferecendo serviços de atendimento mais rápidos e práticos.

Nos próximos meses, o banco pretende realizar uma revisão detalhada das conversas anteriores com o Piotr e encontrar maneiras de aprimorar as respostas do assistente.

"Por meio do nosso trabalho com a IBM e a TUATARA, a BS Brodnica está aumentando a satisfação do cliente, aprimorando sua vantagem competitiva e fortalecendo sua posição como o banco cooperativo mais inovador da Polônia", conclui Głowacki. "Nossa jornada com a IA está apenas começando e estamos ansiosos para desenvolver nossas parcerias para explorar novos casos de uso".