Mudar o SAP ERP para os novos servidores IBM Power Systems E950 transformou os recursos da BRUNATA-METRONA, tanto para sistemas internos quanto para seus objetivos de sustentabilidade mais amplos.

Bernd Maisenbacher comenta: “As soluções da IBM nos permitiram acelerar substancialmente nossos processos de faturamento, reduzindo o tempo gasto para entregar faturas de energia e análises aos clientes, de 15 dias para apenas um dia. Fazer isso em escala para 170.000 faturas por dia é uma grande conquista e aumentou enormemente a satisfação do cliente. Os clientes querem uma visão mais rápida do consumo de energia, que agora podemos proporcionar fornecendo informações em tempo real, o que fortaleceu consideravelmente nossa posição no mercado.”

Com o ritmo da mudança no setor de energia acelerando, a flexibilidade operacional se tornou uma preocupação fundamental. Ao usar o IBM Power Systems, a empresa se beneficia do gerenciamento dinâmico, inteligente e totalmente automatizado de capacidade e recursos que alcança tempos de resposta consistentemente rápidos, de menos de 250 milissegundos, para seus aplicativos de negócios SAP de missão crítica. Sem intervenção manual, o design da solução permite que os aplicativos aproveitem todos os recursos disponíveis, como núcleos de CPUs ou memória, para garantir que as cargas de trabalho em horários de pico sejam tratadas com facilidade. Quando os momentos de pico de carga de trabalho passaram, os recursos são liberados para as atividades normais do dia a dia dos aplicativos de negócios, incluindo tarefas financeiras e de compras, e o cada vez mais importante portal digital do cliente.

Bernd Maisenbacher diz: “No mundo dinâmico de hoje, estimar a futura carga de trabalho de TI é um grande desafio. Novas tecnologias com um escopo mais amplo de processos digitais resultam em prazos e tempos de ciclo de vida mais curtos para muitas soluções de TI. Anteriormente, trabalhávamos em anos, mas agora estamos pensando em termos de meses. A flexibilidade do IBM Power Systems nos dá segurança de planejamento e investimento. Ser capaz de usar toda a capacidade disponível onde precisamos em curto prazo aumenta nossa agilidade nos negócios e permite a inovação para ajudar a otimizar o atendimento ao cliente.”

Ele comenta: “Consideramos a IBM um parceiro altamente valioso e confiável. Trabalhamos com os mesmos engenheiros há muitos anos. Eles conhecem nosso ambiente extremamente bem e têm uma compreensão profunda de nossos desafios de negócios e técnicos. Trabalhando com a IBM, temos acesso direto aos principais especialistas em uma ampla variedade de campos e podemos tirar proveito da liderança tecnológica da IBM.”

Olhando para o futuro, a BRUNATA-METRONA quer dobrar suas iniciativas de IoT e big data, com o objetivo de usar análises para obter insights ainda mais rápidos e oferecer novos serviços de valor agregado aos clientes.

Para enfrentar os desafios futuros de big data e aumentar a agilidade dos negócios, incluindo aprendizado de máquina e inteligência artificial, a empresa está considerando as mais recentes soluções de armazenamento ativadas para multinuvem híbrida, como o armazenamento IBM Flashsystem®, para acelerar ainda mais a entrega de dados.

Markus Hertrich conclui: “É apenas com o suporte de dois parceiros fortes, a IBM e a SAP, que somos capazes de transformar em realidade nossa visão de viabilizar um uso de energia mais sustentável. Os aplicativos SAP ERP executados no IBM Power Systems com os principais processadores IBM POWER9 nos ajudam a obter novos insights mais rapidamente. A infraestrutura IBM escalável e confiável aceita perfeitamente nossos preparativos para migrar para soluções ERP de última geração e para tecnologias in-memory, como as soluções SAP Customer Experience e SAP S/4HANA.”