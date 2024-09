Atendendo clientes em toda a Europa e América do Norte, a BlueBee ajuda organizações clínicas e de pesquisa a fornecer diagnósticos e outros resultados críticos de forma mais rápida e econômica. A plataforma baseada em nuvem da empresa reduz o tempo de transferência de dados em 75% e acelera o processamento de dados em até 133,9% em comparação com a infraestrutura tradicional do setor.



Com a infraestrutura do IBM Cloud sustentando sua oferta, a BlueBee pode ajustar a entrega da solução conforme necessário. “Alguns clientes precisam que a análise de dados seja absolutamente o mais rápida possível, e outros estão mais concentrados em preços competitivos”, diz Garred. “O IBM Cloud nos dá a escolha e a flexibilidade de fornecer um serviço adaptado às necessidades do cliente.”



E com os data centers do IBM Cloud disponíveis em todo o mundo, o BlueBee apoia os clientes em operações de expansão rápida e fácil. “Quando os clientes querem implantar em uma área geográfica, mesmo quando as regulamentações variam de país para país, é quase apenas o clique de um botão”, afirma Florus. “E mesmo que você tenha operações em escala global, você tem uma única janela de onde pode ver tudo.”