A transformação de TI trouxe benefícios substanciais para a Benete. O complemento de resumo baseado em LLM no BeneCare ajuda os cuidadores a compreender facilmente as condições e capacidades de seus clientes idosos, incentivando um cuidado e atenção preventivos e personalizados, enquanto os alertas possibilitam intervenções oportunas. Isso ajuda os idosos a permanecerem em suas casas pelo tempo que desejarem, já que os prestadores de serviços conseguem oferecer cuidado preventivo enquanto gerenciam um número crescente de clientes. A solução também ajuda a Benete com a localização de relatórios, gerando conteúdo traduzível e com tom adequado que facilita a comunicação fluida em ambientes multiculturais de cuidado. Com esses relatórios facilmente traduzíveis, cuidadores de diferentes origens compartilham um entendimento unificado das necessidades dos clientes, melhorando a qualidade do cuidado.

Com a solução transformada em operação, o dia a dia da Benete é mais ágil e simplificado. As equipes de cuidado estão livres da extração e interpretação manual de dados graças ao acesso rápido aos resumos, economizando tempo e aumentando a eficiência. Destaca-se uma redução de 90% no tempo necessário para entender os dados dos clientes, já que as enfermeiras agora levam apenas um minuto — em vez de dez, como antes — para interpretar os gráficos. Essa redução representa 30 minutos economizados por enfermeira por dia, considerando que essa tarefa é realizada três vezes ao dia por cliente.

O que a Benete precisava não era de um chatbot para responder perguntas, mas sim da automação de uma tarefa complexa e demorada, liberando os usuários para que pudessem focar em suas competências principais — cuidado e apoio aos idosos. Com a plataforma BeneCare transformada, os cuidadores podem usar LLMs para acelerar a interpretação qualitativa de dados e gerar resumos que podem ser prontamente personalizados conforme necessário, garantindo que as informações sejam apresentadas no formato mais adequado à tomada de decisão.

Em um setor tradicional e intensivo em mão de obra, a Benete é pioneira ao utilizar uma solução essencial para interpretar dados e gerar insights que aceleram o processo de geração de relatórios. Agora, após o piloto bem-sucedido, a Benete pode oferecer uma plataforma capaz de ser customizada com base nas necessidades exclusivas dos usuários finais. Os objetivos finais da Benete são aprimorar ainda mais os resultados dos pacientes, oferecer um cuidado preventivo superior e reduzir as cargas administrativas sobre a equipe de cuidado.