Banco santander

Hoje, com mais de três anos de experiência no Santander, o laboratório passou por uma evolução de mentalidade em relação ao blockchain. Antes, o foco estava na "tecnologia" do blockchain, como, por exemplo, qual protocolo emergirá como "vencedor" no mercado, o amadurecimento do blockchain mudou o foco para o caso de uso. O que está impulsionando essa nova perspectiva sobre o blockchain é simples: os grandes clientes corporativos bancários estão cada vez mais buscando soluções dele para seus problemas reais. O laboratório de blockchain do Santander também viu uma enorme oportunidade inexplorada na facilitação de pagamentos para pessoas físicas, especialmente nas partes do mundo onde não há infraestruturas de pagamento tradicionais. Para aproveitar essas oportunidades, o laboratório de blockchain do Santander está desenvolvendo ativamente soluções de pagamento baseadas na tecnologia de livro-razão distribuído do blockchain. O Santander, por meio de sua participação no consórcio we.trade, também oferece seus serviços com base no recurso de contratos inteligentes do blockchain. Muitos bancos e empresas estão buscando uma maneira mais eficiente e econômica de negociar internacionalmente. A solução we.trade, desenvolvida na IBM Blockchain Platform, com tecnologia Hyperledger Fabric, oferece aos clientes dos bancos acesso a uma interface fácil de usar, aproveitando contratos inteligentes inovadores e abrindo novas oportunidades de negociação em potencial.