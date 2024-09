A Aura Cloud é uma startup de fintech com sede em Estocolmo, que fornece uma plataforma de nuvem digital projetada para ajudar instituições financeiras a lançar e administrar seus negócios na velocidade da luz. Sua visão é ser uma empresa global líder no fornecimento de plataformas digitais para serviços financeiros.

Recentemente, a Aura embarcou em uma jornada para aprimorar os recursos de detecção de comportamento padrão de suas soluções, integrando modelos de base de IA generativa (IA gen) à sua plataforma. Dois tecnólogos da empresa se uniram à IBM Client Engineering e ao IBM Innovation Studio para executar um piloto de quatro semanas do IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA treinarem, validarem, ajustarem e implementarem modelos de IA.

O objetivo do piloto era medir o impacto que o watsonx.ai poderia ter nas ferramentas existentes da empresa para monitorar transações bancárias e identificar desvios dos padrões de comportamento. A classificação e a categorização de transações são elementos-chave dos processos de detecção padrão da Aura. Com base no resultado do piloto, a empresa espera melhorias de mais de 80% na geração de insights sobre transações quando o watsonx.ai estiver totalmente implementado.

"Estamos ansiosos para explorar ainda mais o watsonx.ai para simplificar a descoberta de dados, aprimorar a experiência do cliente e aproveitar o potencial da IA generativa", diz Prem Bhagwat, fundador e CEO da Aura. "Achamos a equipe da IBM Client Engineering e a equipe do IBM Innovation Studio muito eficientes e informadas durante nosso engajamento. A equipe conseguiu apreciar as implicações práticas dos cenários e casos de uso para sugerir maneiras eficientes de alcançar nosso objetivo."