Para lidar com esses desafios, a equipe do CAO trabalhou com o Gerenciamento de Produtos para realizar um piloto de um novo fluxo de trabalho, uma solução de priorização de melhorias de produtos. O objetivo era usar a IA generativa (IA gen) para avaliar solicitações de recursos, identificar semelhanças e categorizar devidamente as solicitações. O piloto de seis meses incluiu um total de 128 gerentes de produtos focados em 10 produtos de software.

Yingsi Jian, Chloe Moon e Christopher Yu usaram o IBM watsonx.ai, um estúdio corporativo de última geração para construtores de IA, para criar a solução. O watsonx.ai lê a descrição da ideia e atribui a ela uma categoria por meio de engenharia de prompts.

O modelo utiliza a metodologia de pontuação RICE (Reach – Impact – Confidence – Effort) para avaliar ideias e atribuir automaticamente a cada solicitação uma ou mais das oito categorias predefinidas, alinhadas com os padrões da International Organization for Standardization (ISO) para desenvolvimento de software. Ele calcula uma recomendação de priorização objetiva, atenuando a paralisia da decisão e minimizando o potencial viés humano. Além disso, ele registra a priorização na ferramenta de roteiros de produtos do grupo, oferecendo às equipes separadas uma plataforma para colaboração e acompanhamento do progresso em tempo real, ao mesmo tempo em que facilita aos gerentes de produtos a identificação de tendências comuns e a criação de visualizações com base nessas categorias.