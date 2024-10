Para ajudar a evoluir com sucesso para um provedor SaaS, a Assima adotou as soluções o IBM Cloud, hospedando seu software no Bare Metal Servers nos data centers da IBM.

"Com a experiência técnica e de processos da IBM, conseguimos alcançar uma transição muito tranquila para a nuvem", comenta Germain Bourgeois. "Desde então, nossa experiência com as soluções IBM Cloud tem sido excepcional; elas nos permitem esquecer da infraestrutura e nos concentrar no desenvolvimento da solução.

Ele continua: "A Assima sempre foi conhecida por sua tecnologia inovadora e inteligente. Quando surgiu a oportunidade de participar de um novo evento da IBM, o Watson Build Challenge, nós a aproveitamos, sabendo que isso aceleraria nossa jornada com o desenvolvimento de nossas soluções cognitivas."

Eleni Iatridis, Diretora de Aprendizagem da Assima, prossegue com a história: "O Watson Build Challenge foi uma chance de competir pelo acesso ao suporte e às ferramentas da IBM e ganhar reconhecimento por nossas soluções cognitivas criando um protótipo aprimorado por IA. O conceito apresentado foi uma extensão para a nossa solução de sobreposição de aplicativos existente. Impulsionado com o Watson AI services, ele vai além de fornecer informações baseadas em funções para fornecer aos usuários respostas e recomendações inteligentes enquanto trabalham para melhorar e acelerar sua tomada de decisão. De um total de 400 inscrições, nossa proposta foi classificada como a segunda melhor na Europa, uma conquista emocionante.

Hoje, a Assima está desenvolvendo ainda mais suas soluções cognitivas e utilizou o IBM watsonx Assistant para permitir que suas soluções se comuniquem com os usuários por meio de um chatbot que utiliza linguagem natural. A Assima também está utilizando os dados da Weather Company para facilitar as recomendações baseadas no clima. Em breve, a Assima pretende incorporar o Personality Insights e o Tone Analyzer.

"Com a ajuda da IBM, estamos adicionando recursos de chatbot e aumentando a personalização, para ajudar a melhorar ainda mais o desempenho do usuário", explica Eleni Iatridis. "Os casos de uso são muitos. Por exemplo, se um funcionário está enfrentando dificuldades com o próximo passo em um processo, nosso agente digital pode intervir com os documentos de ajuda relevantes e até executa tarefas automaticamente para eles.

"Pode ajudar com recomendações sobre o melhor horário para agendar trabalhos externos com base em previsões meteorológicas atualizadas. Ou, se um funcionário da central de atendimento estiver ao telefone com um cliente, o agente digital pode dar sugestões práticas sobre como interagir efetivamente com esse cliente, dependendo de seu humor e da situação."