Arrow international (NZ) Ltd

"Queremos dar mais autonomia à nossa equipe e fazer com que os gerentes de projetos/locais saiam dos escritórios e vão mais para o campo", explica Wayne Broekhals, gerente de TI da Arrow, uma das principais empresas de construção da Nova Zelândia.

O setor de construção sempre teve margens muito baixas e altas expectativas, e a Arrow acredita que soluções móveis são cruciais para ajudar a empresa a reduzir custos e aumentar a qualidade. "Muito tempo e valor são perdidos quando os gerentes de projeto/local precisam trazer anotações e fotos do local do projeto de volta para seus escritórios e inserir novamente esses dados em um sistema de TI", diz Broekhals.



Por meio da iniciativa de mobilidade empresarial da empresa, a equipe de TI da Arrow está implementando uma variedade de novos aplicativos móveis baseados em construção que permitem que gerentes de projetos/locais capturem e compartilhem informações do local de construção com colegas e subcontratados. É um grande passo para ajudar a aperfeiçoar processos e reduzir atrasos na construção. No entanto, fundamental para o sucesso do programa foi o gerenciamento de mobilidade empresarial e a segurança móvel.



"Anteriormente, os dispositivos precisavam voltar ao nosso escritório para serem reprogramados", diz Broekhals. "Havia um tempo, esforço e custo consideráveis envolvidos para enviá-los e trazê-los de volta por correio, e quando os dispositivos estavam no campo, não tínhamos visibilidade se alguém tinha feito jailbreak em seu telefone ou se o dispositivo tinha um vírus. Havia um risco muito alto em termos de proteção de nossa propriedade intelectual. A demanda por mobilidade só vai aumentar com o tempo e não poderíamos permitir isso com nossa abordagem anterior."