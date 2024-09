A nova infraestrutura da APIS IT simplifica o processo de recriação de aplicativos a partir de um backup, fornecendo resiliência de dados para a continuidade dos serviços de negócios e de TI. Ele permite a colaboração entre equipes, com diferentes micro equipes gerenciando componentes do ambiente e trabalhando juntas para alcançar suas metas de negócios. A APIS IT também está agora se beneficiando da segurança por design para cada aplicativo conteinerizado que implanta, de uma perspectiva de infraestrutura. Isso permite que a APIS IT aplique de forma consistente políticas de segurança em todo o ecossistema do OpenShift, protegendo-o contra ransomware e malware.

O maior benefício para a APIS IT é que o IBM Spectrum Protect Plus faz backup apenas do volume persistente do snapshot sem afetar o volume persistente em execução. Como resultado, fornece resiliência de dados sem interferir na carga de trabalho de produção.

"A eficiência resultante permitirá que a TI APIS execute cargas de trabalho mais diversificadas em volumes maiores. Ele também permitirá que a APIS IT migre alguns dos aplicativos legados de nossos clientes para aplicativos mais recentes e modernos", diz Jasmin Strkonjic, Chefe de Sistemas Distribuídos na APIS IT. "Todas as entidades governamentais, ministérios e escritórios de locais para maiores estão tentando digitalizar seu trabalho. A Croácia está a tentar criar mais plataformas digitais para os nossos cidadãos – este ambiente será fundamental para nos ajudar a alcançar este objetivo."

Para simplificar ainda mais a solução, todo o armazenamento é gerenciado a partir do console OpenShift. Adicionar bancos de dados é simples e leva apenas alguns minutos.