Com um longo histórico de desenvolvimento de software para ser executado no sistema operacional IBM® i, a tecnologia IBM foi uma escolha natural para a empresa.Para suportar seu novo portfólio de soluções SaaS, Antara Zenith selecionou servidores IBM® Power S914 e armazenamento IBM® FlashSystem 5015.

Ernest Gisbert, gerente de novos negócios da Antara Zenith, comenta: "Nós conhecemos em primeira mão a segurança oferecida pelo IBM® i na plataforma IBM® Power. A IBM desenvolve alguns dos servidores de maior desempenho do mercado, com cada geração do IBM® Power elevando ainda mais o nível. Ao combinar o IBM® Power com armazenamento all-flash da IBM, estávamos confiantes de que poderíamos criar uma oferta de SaaS que pudesse fornecer excelentes serviços às empresas de nossos clientes."

Como resultado desse projeto, a Antara Zenith se tornou a primeira fornecedora independente de software (ISV) na Espanha a fornecer seu próprio software por meio de um modelo SaaS suportado pelo IBM® Power executando o IBM® i. A empresa trabalhou com a parceira de negócios da IBM, Arrow ECS, para adquirir a solução.

"Estamos abrindo novos horizontes com uma nova oferta de SaaS que garante a soberania dos dados para empresas na Espanha", diz Lucas. "A Arrow foi a parceira certa para esta jornada: temos uma relação com eles há muitos anos, e eles são uma distribuidora estratégica para nós. A equipe da Arrow demonstra profissionalismo, iniciativa e experiência em cada interação."

A Antara Zenith implantou as soluções dentro dos prazos e orçamento esperados. A empresa executa ambientes IBM® i e Red Hat® Enterprise Linux em paralelo na plataforma IBM® Power.

"Os servidores e o armazenamento da IBM são muito versáteis", acrescenta Molero. "Nosso software baseado em IBM® i funciona sem dificuldades ao lado de nossa camada de virtualização de servidor baseada em Red Hat Enterprise Linux." No futuro, planejamos criar ambientes de serviços web baseados em Linux. O IBM® Power nos proporciona um único ponto de controle para um ambiente diverso."