ANAS S.p.A.

Para introduzir níveis mais elevados de eficiência em sua abordagem ao gerenciamento de conteúdo, a ANAS selecionou o IBM Filenet Content Manager e o IBM Business Automation Workflow.

Biccellari observa: "Já contávamos com soluções da IBM para armazenar nossos 12 milhões de documentos, e nossas experiências positivas trabalhando com a IBM nos deram a confiança de que receberíamos o suporte de alta qualidade e responsivo que desejávamos.

Durante todo o processo de implantação, a equipe da IBM foi extremamente

útil, e sua experiência nos permitiu implementar e personalizar rapidamente a solução."

Depois de firmar parceria com a IBM para desenvolver um sistema de gestão de documentos de engenharia para apoiar as operações de seu negócio, a ANAS decidiu estender a solução para outras partes da organização. Ao implementar o IBM Content Navigator, a ANAS aprimorou sua solução com uma interface intuitiva e fácil de usar, permitindo que usuários não técnicos encontrem rapidamente as informações de que precisam.

Atualmente, a organização usa o IBM Content Manager para aumentar muitos de seus sistemas de registro. Isso inclui seu sistema oficial de gerenciamento de registros, o P-ANAS. A solução também está integrada com seus sistemas de gestão de documentos de projeto (PDM) para equipes de engenharia, construção e TI, bem como sua plataforma de gestão de contratos de aquisição (PCM).

"A interface do Content Navigator é extremamente fácil de configurar, o que nos permite adaptá-la às diferentes necessidades de cada departamento," explica Biccellari: "Por exemplo, personalizamos bastante a experiência do usuário para nosso departamento de compras, permitindo que a equipe continue a adotar a solução sem alterar seus processos de negócios."