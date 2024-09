Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi

Para enfrentar esse desafio, a Anadolu Sigorta se uniu à JFORCE, parceira de negócios da IBM, para criar seu novo portal Anadolu Sigorta Medical (ASMED), uma solução integrada de gerenciamento de reclamações de saúde que automatiza o processamento de acordo com as regras comerciais estabelecidas.

Agora, hospitais ou outros estabelecimentos médicos podem enviar suas provisões de sinistros de seguro saúde à Anadolu Sigorta através do portal centralizado, que identifica automaticamente:

Se o remetente for elegível para pagamento



Se o paciente tiver uma política válida

Se a política identificada cobrir o tratamento recomendado

A cada reclamação, a ASMED é projetada para avaliar as informações enviadas com base em milhares de regras e políticas em menos de um segundo e fazer uma determinação em relação ao pagamento. Ao mesmo tempo, o sistema monitora irregularidades que podem indicar um problema maior.

"Ele analisa o momento do tratamento", esclarece Abaci, "especialmente se estiver perto da data de início ou fim de uma política. Ou nos avisa se um volume suspeitosamente grande de solicitações de tratamento para uma condição estiver sendo pedido pelo mesmo médico. Se algo parecer estranho, nossa equipe deve dar uma nova olhada na reclamação.”

Para o novo portal ASMED, Anadolu Sigorta e JFORCE montaram uma equipe de soluções conjuntas composta por cinco médicos, quatro analistas de dados, 14 desenvolvedores, quatro especialistas em linha de negócios, três mestres Scrum, um gerente de projeto e um consultor técnico.

"Analisamos todas as informações da política de Anadolu Sigorta, extraindo, agrupando e racionalizando todas essas regras", explica Umit Sile, diretor de desenvolvimento de negócios e software da JFORCE. "No total, organizamos cerca de 300.000 códigos de sinistros médicos em 14.000 serviços no portal. E sincronizamos os códigos para todos esses serviços com uma versão expandida do catálogo de saúde do governo, ajudando a simplificar a conformidade."

A JSure Health Insurance Platform é o coração do portal ASMED, gerenciando a automação e autorização dos sinistros recebidos. E a equipe usou o software IBM® Business Automation Workflow para desenvolver dois conjuntos de testes de regras que monitoram a conformidade com os ajustes de políticas em constante mudança da seguradora. Além disso, a equipe JFORCE criou uma ferramenta de cenário baseada no Microsoft Excel que a Anadolu Sigorta pode usar para avaliar conjuntos de regras conflitantes.

E para promover uma comunicação segura entre o portal de automação de sinistros e seu ambiente de rede maior, ao mesmo tempo supervisionando a integração de serviços web business-to-business, a Anadolu Sigorta implementou um dispositivo IBM® DataPower Gateway.