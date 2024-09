Sherloq e ALM trabalharam juntas para reunir e filtrar dados da Internet, depurá-los e protegê-los em um registro de conformidade de blockchain e entrelaçá-los entre departamentos e publicações. A equipe implementou uma permissão Sherloq e uma estrutura cognitiva para atuar como a camada da web de middleware entre o lado comercial e o lado do consumidor da Internet, facilitando a adição das tecnologias IBM Watson e IBM Blockchain™.

Como ponto de entrada da estrutura, a Sherloq criou o Lawyerpages (o link reside fora do ibm.com) para ficar na camada da Web da ALM. O Lawyerpages cria um diretório com recursos avançados que capturam dados do website, chamadas telefônicas, publicações, bate-papo e e-mail na tela. Isso fornece uma estrutura abrangente para advogados e seus clientes, além de uma visão de 360 graus dos dados.

A Sherloq usa o IBM Watson Natural Language Understanding e o IBM Watson Natural Language Classifier para ler, processar e categorizar dados automaticamente em escala e em tempo real. A plataforma integra perfeitamente os dados do usuário ao IBM Watson Machine Learning Accelerator e ao IBM Watson Studio, o que ajuda a Sherloq a desenvolver modelos mais rápido com análises preditivas complexas, algoritmos e logaritmos. Com o IBM Watson Studio, um desenvolvedor pode configurar APIs e construir e testar modelos e, em seguida, gerar instâncias a partir dos melhores modelos. Depois de tornar os dados utilizáveis, a Sherloq criou um diretório, um canal de receita, que torna os dados acionáveis.

Em questão de poucas semanas, a Sherloq conseguiu instalar a tecnologia IBM Watson e modelos de dados para a ALM. Ao colocar o diretório do site da camada de Internet em um livro-razão de conformidade do IBM Blockchain que fica em um cluster do IBM Cloud® Kubernetes Service , a ALM começa a reunir insights valiosos. Os cientistas de dados podem usar insights acionáveis para reempacotar os dados e criar aplicativos baseados em IA. Esse modelo se integra às APIs do Google e permite publicidade direcionada sem usar cookies. Em seguida, o Google classifica os dados e fornece à ALM com inteligência secundária, como palavras-chave e geografias.