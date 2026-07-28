Aceleração da entrega de SaaS com infraestrutura em nuvem

Após sua transformação, a AgentLocator melhorou significativamente a velocidade de implementação, a eficiência operacional e a confiabilidade do serviço. O provisionamento automatizado de infraestrutura reduziu o esforço manual e minimizou o risco de implementação, permitindo que as equipes se concentrassem na inovação em vez de na manutenção.

A arquitetura baseada na nuvem é compatível com um provisionamento de infraestrutura 80% mais rápido, 70% menos esforço de administração manual e tempo de lançamento no mercado 50% mais rápido para novas funcionalidades, possibilitado pela CI/CD baseado em GitOps no IBM Cloud Kubernetes Service.

A AgentLocator é compatível com escalabilidade dinâmica em toda a plataforma, responde mais rápido às demandas do mercado e fornece novos recursos com mais eficiência. Com uma base escalável de nuvem implementada, a AgentLocator está bem posicionada para continuar o crescimento contínuo e os requisitos de negócios em evolução.