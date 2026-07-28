Aceleração da entrega de SaaS com infraestrutura em nuvem

A AgentLocator simplifica as implementações e escala as operações com o IBM® Cloud VPC
À medida que a AgentLocator expandia sua plataforma SaaS para profissionais imobiliários na América do Norte, seu processo de implementação manual tornava-se cada vez mais difícil de gerenciar em escala. Os lançamentos exigiam ampla coordenação entre as equipes de desenvolvimento, QA e DevOps, com implementações realizadas diretamente nos servidores IIS que são executados em um modelo de infraestrutura tradicional. Essa abordagem aumentava a complexidade operacional, retardava a entrega de funcionalidades e aumentava o risco de erros de implementação e interrupções de serviço. O gerenciamento da infraestrutura em escala também consumia recursos valiosos, que poderiam ter sido concentrados na inovação de produtos. Para apoiar o crescimento contínuo e as expectativas dos clientes, a AgentLocator precisava de um modelo operacional que pudesse reduzir a complexidade operacional, otimizar o gerenciamento de infraestrutura e escalar junto com a empresa.
A AgentLocator fez uma parceria com a IBM para transformar sua abordagem de implementação e criar uma base de nuvem escalável para o crescimento. Ao implementar soluções IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC), a empresa fez a transição de implementações manuais baseadas em IIS para um ambiente automatizado, conteinerizado e nativo da nuvem. O IBM Cloud Virtual Server for VPC oferecia rede segura e isolada, além de controle de nível empresarial, enquanto o IBM Cloud Kubernetes Service permitia a orquestração de cargas de trabalho conteinerizadas usando recursos de nuvem que podiam ser escalados sob demanda. A nova arquitetura permitiu ambientes padronizados, provisionamento automatizado de infraestrutura e fluxos de trabalho consistentes de DevOps entre as equipes de desenvolvimento, QA e operações. Os recursos multizonas melhoraram ainda mais a resiliência e a disponibilidade das aplicações. Com a automação substituindo os processos manuais, a AgentLocator reduziu a complexidade operacional, minimizou o risco de implementação e estabeleceu uma plataforma confiável, compatível com lançamentos mais rápidos conforme a empresa continua crescendo.
Após sua transformação, a AgentLocator melhorou significativamente a velocidade de implementação, a eficiência operacional e a confiabilidade do serviço. O provisionamento automatizado de infraestrutura reduziu o esforço manual e minimizou o risco de implementação, permitindo que as equipes se concentrassem na inovação em vez de na manutenção.
A arquitetura baseada na nuvem é compatível com um provisionamento de infraestrutura 80% mais rápido, 70% menos esforço de administração manual e tempo de lançamento no mercado 50% mais rápido para novas funcionalidades, possibilitado pela CI/CD baseado em GitOps no IBM Cloud Kubernetes Service.
A AgentLocator é compatível com escalabilidade dinâmica em toda a plataforma, responde mais rápido às demandas do mercado e fornece novos recursos com mais eficiência. Com uma base escalável de nuvem implementada, a AgentLocator está bem posicionada para continuar o crescimento contínuo e os requisitos de negócios em evolução.
A AgentLocator é uma empresa canadense de tecnologia imobiliária fundada em 2011, com operações no Canadá e em Sarajevo. A empresa fornece uma plataforma SaaS para profissionais imobiliários em todo o Canadá e nos EUA, combinando produção de leads, CRM, automação e recursos de marketing digital. Suas soluções ajudam os agentes a gerenciar todo o ciclo de vida dos leads, desde o envolvimento com os possíveis clientes até o gerenciamento contínuo do relacionamento com o cliente.
O IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) permite que as organizações construam ambientes de nuvem seguros e isolados com computação, armazenamento e rede flexíveis. Com isolamento de rede nativo, controle de acesso detalhado e provisionamento de infraestrutura sob demanda, as equipes podem implementar recursos em minutos, escalar dinamicamente e manter um desempenho consistente. Combinado com alta disponibilidade, monitoramento integrado e conectividade híbrida sem dificuldades, o IBM Cloud VPC fornece uma base sólida para modernizar aplicações e apoiar o crescimento dos negócios.
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Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam conforme as configurações e condições de cada cliente e, portanto, não é possível proporcionar os resultados gerais normalmente esperados.