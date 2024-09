Desde seu lançamento suave em 2018, o ACIC para Serviços Financeiros atendeu quase 30 das principais empresas financeiras da Fortune 100, realizando mais de 45 workshops de descoberta. Os clientes perceberam imediatamente o valor de poderem utilizar os modelos da ACIC para acelerar sua prontidão operacional e adquirir experiência prática em ambientes híbridos e de múltiplas nuvens. Não são apenas diagramas de arquitetura em slides, com os quais os funcionários de TI de todas as empresas estão tão acostumados. De acordo com Greber: "Um cliente me disse: 'É bom que você crie todos esses slides legais, mas você realmente pode construir e operá-los'. Isso faz a diferença. É por isso que começamos isso.”

Atualmente, o ACIC para Serviços Financeiros atende principalmente empresas europeias, mas está acessível globalmente por meio de todos os funcionários da Accenture. No futuro, a Accenture procura atrair mais clientes a bordo de outras regiões. E a empresa adicionará continuamente as principais tecnologias híbridas e de nuvem ao portfólio ACIC for Financial Services, incluindo IBM Cloud for Financial Services. Na verdade, já está explorando como utilizar outros recursos do IBM Cloud Pak for Watson AIOps, bem como o software Turbonomic, para ajudar a automatizar a gestão de operações.