O ESA permite que a ABB pague pelo ILOG CPLEX Optimizer de acordo com cada implementação e renovação, com taxas progressivamente mais vantajosas à medida que o volume aumenta.

Audrey Wang Gosselin, Global Product Marketing Manager de sustentabilidade e excelência operacional na ABB, afirma: “Na indústria de cimento, a lucratividade depende do controle preciso da produção. Neste exemplo, nosso cliente expandiu o uso do nosso Cement Production Scheduler para mais de 50 unidades, demonstrando seu valor ao determinar o cronograma de produção ideal conforme a demanda de mercado e os custos de energia variam.”

Com o ESA em vigor, a ABB continua a desenvolver o CPS e a expandir a solução para novos clientes. A empresa fornece suporte direto para a solução completa, incluindo o componente CPLEX, ajudando os clientes a otimizar seus processos de planejamento e produção.

Os usuários do CPS se beneficiam do agendamento otimizado da produção de curto prazo, até o nível do moinho e do produto, o que ajuda a reduzir custos e aumentar a eficiência dos equipamentos. O aumento da eficiência no planejamento também ajuda a superar restrições de agendamento, e um histórico completo dos critérios de decisão fica disponível para revisão durante o ajuste fino de produções futuras.

“O CPS permite que os fabricantes de cimento calculem planos de produção otimizados em poucos minutos, comparando vários cenários antes de decidir qual será executado”, afirma Wang Gosselin. “O poder do ABB Ability Knowledge Manager, com o IBM ILOG CPLEX Optimizer integrado, ajuda nossos clientes a tomar as melhores decisões para reduzir custos e minimizar o impacto ambiental. E o contrato de solução integrada da IBM contribui para tornar a solução fácil de escalar, permitindo atender aos objetivos de expansão dos nossos clientes.”