O UOL Group gerencia muitas funções operacionais, como finanças, compras e gerenciamento de materiais, usando suas principais aplicações SAP ERP (link externo ao ibm.com).

Para acelerar a análise dos dados do SAP e, como o hardware existente era devido à substituição, o UOL Group decidiu migrar toda a estrutura do SAP ERP para o banco de dados do SAP HANA.

Para dar suporte ao banco de dados do SAP HANA, a empresa implementou três servidores de última geração IBM Power System S824L, virtualizados usando o IBM PowerVM e executa o sistema de operação SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications.

Os dados do SAP HANA e das soluções do SAP ERP são armazenados em dispositivos IBM Storwize V5020 e armazenados automaticamente em uma biblioteca de fitas IBM TS5100. A infraestrutura da IBM inclui dispositivos para recuperação após desastres, e o IBM Systems Lab Services configurou a replicação dos dados do SAP HANA entre os sites de backup.

A Hitachi Consulting Singapore, um parceiro de negócios da IBM, apoiou a aquisição de hardware, e a Tech Data Advanced Solutions, outro parceiro de negócios da IBM, atuou como distribuidora. A Simpliopen, um parceiro de negócios da IBM, deu suporte à implementação e atuou como um único ponto de contato em caso de dúvidas ou problemas.

Foo Say Twang, gerente geral assistente e grupo de TI do UOL Group, explicou: “As soluções SAP HANA equipam nossos colaboradores em todo o mundo com uma plataforma confiável. Sentimos que a IBM ofereceu uma combinação de confiabilidade, desempenho e relação custo-benefício. A equipe da IBM foi útil ao lidar com nossas consultas e construímos um bom relacionamento com eles. Ficamos satisfeitos com a solução e os serviços de implementação da IBM e de seus parceiros.”